Serbija karo nusikaltėliui Mladičiui surengs valstybines laidotuves

Kaip skelbta, buvęs Bosnijos serbų kariuomenės lyderis ir karo nusikaltėlis R. Mladičius mirė Hagos kalėjimo ligoninėje, patyręs kelis insultus, ketvirtadienį pranešė Serbijos valstybinis transliuotojas RTS.
84 metų R. Mladičius už vaidmenį 1995 m. Srebrenicos žudynėse per karą Bosnijoje buvo pramintas „Bosnijos skerdiku“.
Prieš devynerius metus Jungtinių Tautų (JT) tribunolas Hagoje pripažino R. Mladičių kaltu dėl genocido ir nuteisė kalėti iki gyvos galvos. Pastaruoju metus jis sunkiai sirgo.
Balandžio pabaigoje R. Mladičiaus advokatai pateikė prašymą laikinai paleisti jį dėl sunkios sveikatos būklės ir pareikalavo perkelti jį gydyti į Serbiją. Jie teigė, kad jo sveikatos būklė yra negrįžtamai pablogėjusi ir jis artėja prie gyvenimo pabaigos. R. Mladičiaus sūnus Darko tada pranešė, kad prašymas buvo atmestas.
Belgradas pirmadienį pakartotinai pareikalavo paleisti R. Mladičių dėl sveikatos būklės ir suteikti galimybę jam gydytis Serbijoje bei perspėjo, kad jis gali mirti „bet kuriuo metu“.
R. Mladičius buvo sulaikytas Serbijoje 2011 metais. JT tribunolas 2017 m. nuteisė R. Mladičių kalėti iki gyvos galvos už genocidą ir karo nusikaltimus per Bosnijos karą praėjusio amžiaus dešimtąjį dešimtmetį. Per šį karą žuvo apie 100 tūkst. žmonių.
R. Mladičius buvo vienas iš žiaurios trijulės, kuriai priklausė ir buvęs Jugoslavijos prezidentas Slobodanas Miloševičius bei buvęs Bosnijos serbų lyderis Radovanas Karadžičius, narių, kai po komunizmo žlugimo buvusioje Jugoslavijoje prasidėjo skerdynės.
Vienas iš jam priskiriamų nusikaltimų – 1995 m. liepos mėnesį rytiniame Srebrenicos regione įvykdytos maždaug 8 tūkst. Bosnijos vyrų ir berniukų žudynės.
Naujausi komentarai