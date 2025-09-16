Serbija pateikė kaltinimus buvusiam statybos ministrui

Prokuratūra nurodė, kad visiems kaltinamiesiems, tarp jų ir buvusiam statybos ministrui Goranui Vesičiui, pateikti kaltinimai „sunkiais nusikaltimais visuomenės saugumui“ dėl tragedijos, per kurią praėjusių metų lapkritį žuvo 16 žmonių.
„Kaltinamajame akte siūloma, kad Novi Sado aukštesnysis teismas visiems kaltinamiesiems skirtų suėmimą“, – sakoma prokuratūros pareiškime.
Stogo griūtis naujai suremontuotoje stotyje antrame pagal dydį Serbijos mieste Novi Sade tapo įsišaknijusios korupcijos simboliu ir sukėlė beveik kasdienius protestus.
Protestuotojai iš pradžių reikalavo skaidraus tyrimo, tačiau netrukus jų raginimai peraugo į reikalavimus surengti pirmalaikius rinkimus.
Novi Sado aukštesnioji prokuratūra iš pradžių gruodžio pabaigoje pateikė kaltinamąjį aktą, tačiau teisėjai balandžio mėnesį jį grąžino, prašydami pateikti daugiau informacijos.
Po šio sprendimo kaltinamieji buvo paleisti arba jiems buvo skirtas namų areštas.
Prokuratūra pareiškė, kad įvykdė teisėjų prašymą ir dabar baigė papildomą tyrimą.
Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos srityje besispecializuojantis Belgrado prokuroras vadovauja atskiram nepriklausomam tragedijos tyrimui.
Šiame tyrime daugiausia dėmesio skiriama 13 asmenų, įskaitant G. Vesičių ir kitą buvusį ministrą Tomislavą Momirovičių, kuris prieš jį vadovavo Statybos ministerijai.
Kovo mėnesį Europos prokuratūra (EPPO) pradėjo trečią, atskirą tyrimą dėl galimo netinkamo Europos Sąjungos lėšų, skirtų stoties rekonstrukcijai, panaudojimo.
