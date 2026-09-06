 Sergejus Lavrovas: Vokietija vėl nori karo

Sergejus Lavrovas: Vokietija vėl nori karo

2026-09-06 15:43
BNS inf.

Vokietija „vėl nori karo“, sekmadienį paskelbtame interviu pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, atmesdamas Berlyno kaltinimus, kad Rusija yra kalta dėl drono atakos Leipcigo oro uoste.

Sergejus Lavrovas
Sergejus Lavrovas / Scanpix nuotr.

Vokietijos vyriausybė dėl šio incidento apkaltino Maskvą, teigdama, kad Rusija atsiuntė „žemo lygio agentus“ bandymui įvykdyti hibridinę ataką panaudojant sprogmenų prikrautą droną šiame strateginiame oro uoste Vokietijos rytuose.

Šią savaitę Rusija ir Vokietija uždarė viena kitos kultūros centrus, o Europos Sąjungos (ES) šalys narės iškvietė Rusijos pasiuntinius.

„Tai apskritai yra tikro karo pradžia. Jie išgyvendino generalinį konsulatą iš Bonos. Jie uždaro Rusų namus (kultūros centrą) Berlyne. Prisimenu, kad (taip buvo) prieš prasidedant Antrajam pasauliniam karui (...). Jie vėl nori karo“, – valstybinės televizijos žurnalistui pareiškė S. Lavrovas.

Jis apkaltino Vokietiją nacizmu ir pasakė: „Rusijos vadovybė padarys atitinkamas išvadas.“

Dalį interviu paskelbė Rusijos televizijos kanalas „Vesti“.

Vokietija yra viena pagrindinių Ukrainos sąjungininkių jos kare su Rusija.

S. Lavrovas, ilgiausiai pareigas einantis Rusijos ministras, kalbėjo Maskvos puolimui – baisiausiam konfliktui Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų – tęsiantis jau daugiau nei puspenktų metų.

Be to, Rusijoje artėja vėliau šį mėnesį vyksiantys griežtai kontroliuojami parlamento rinkimai.

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Sergejus Lavrovas
Vokietija

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