Sergejus Lavrovas: Vokietija vėl nori karo

Vokietijos vyriausybė dėl šio incidento apkaltino Maskvą, teigdama, kad Rusija atsiuntė „žemo lygio agentus“ bandymui įvykdyti hibridinę ataką panaudojant sprogmenų prikrautą droną šiame strateginiame oro uoste Vokietijos rytuose.
Šią savaitę Rusija ir Vokietija uždarė viena kitos kultūros centrus, o Europos Sąjungos (ES) šalys narės iškvietė Rusijos pasiuntinius.
„Tai apskritai yra tikro karo pradžia. Jie išgyvendino generalinį konsulatą iš Bonos. Jie uždaro Rusų namus (kultūros centrą) Berlyne. Prisimenu, kad (taip buvo) prieš prasidedant Antrajam pasauliniam karui (...). Jie vėl nori karo“, – valstybinės televizijos žurnalistui pareiškė S. Lavrovas.
Jis apkaltino Vokietiją nacizmu ir pasakė: „Rusijos vadovybė padarys atitinkamas išvadas.“
Dalį interviu paskelbė Rusijos televizijos kanalas „Vesti“.
Vokietija yra viena pagrindinių Ukrainos sąjungininkių jos kare su Rusija.
S. Lavrovas, ilgiausiai pareigas einantis Rusijos ministras, kalbėjo Maskvos puolimui – baisiausiam konfliktui Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų – tęsiantis jau daugiau nei puspenktų metų.
Be to, Rusijoje artėja vėliau šį mėnesį vyksiantys griežtai kontroliuojami parlamento rinkimai.
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