Seulas: Šiaurės Korėja Japonijos kryptimi paleido balistinę raketą

„Mūsų kariuomenė sustiprino savo budrumą ir stebėjimą dėl galimų tolesnių paleidimų“, – teigiama pranešime.
„Mūsų kariuomenė 6.00 val. užfiksavo, kaip Šiaurės Korėja iš Vomsano teritorijos Rytų jūros link paleido balistinę raketą“, – nurodė Pietų Korėjos Generalinis štabas. Jis panaudojo korėjietišką Japonijos jūros pavadinimą. Komunistinė šalis paleido raketą likus tik kelioms dienoms iki planuojamų plataus masto bendrų JAV ir Pietų Korėjos pratybų.
Vienuolikos dienų pratybos, kuriose dalyvaus tūkstančiai abiejų šalių karių, turi prasidėti pirmadienį. Oficialiais duomenimis, jos skirtis pasirengti galbūt būtinai gynybai nuo branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos. Pchenjanas kritikuoja šias reguliarias pratybas kaip pasirengimą invazijai. Tarptautiniu mastu izoliuota valstybė pastaraisiais metais jau ne kartą atliko raketų bandymus JAV ir Pietų Korėjos pratybų fone.
Raketos bandymas, be to, surengtas beveik tuo pat metu, kai apie 40 šalių paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame įspėjo dėl pavojų, kuriuos kelia neskelbti balistinių raketų bandymai. Tokie bandymai kelia grėsmę taikai ir saugumui, teigiama Europos bei Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono valstybių, tarp kurių yra ir JAV, pareiškime.
Naujausi komentarai