 Seulas: Šiaurės Korėja Japonijos kryptimi paleido balistinę raketą

Seulas: Šiaurės Korėja Japonijos kryptimi paleido balistinę raketą

2026-08-12 06:54
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Likus kelioms dienoms iki bendrų JAV ir Pietų Korėjos karinių pratybų, Šiaurės Korėja, Seulo duomenimis, paleido balistinę raketą. Raketa paleista Japonijos kryptimi ir virš jūros įveikė daugiau kaip 700 km atstumą, trečiadienį pareiškė Pietų Korėjos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

<span>Seulas: Šiaurės Korėja Japonijos kryptimi paleido balistinę raketą</span>
Seulas: Šiaurės Korėja Japonijos kryptimi paleido balistinę raketą / Scanpix nuotr.

„Mūsų kariuomenė sustiprino savo budrumą ir stebėjimą dėl galimų tolesnių paleidimų“, – teigiama pranešime.

„Mūsų kariuomenė 6.00 val. užfiksavo, kaip Šiaurės Korėja iš Vomsano teritorijos Rytų jūros link paleido balistinę raketą“, – nurodė Pietų Korėjos Generalinis štabas. Jis panaudojo korėjietišką Japonijos jūros pavadinimą. Komunistinė šalis paleido raketą likus tik kelioms dienoms iki planuojamų plataus masto bendrų JAV ir Pietų Korėjos pratybų.

Vienuolikos dienų pratybos, kuriose dalyvaus tūkstančiai abiejų šalių karių, turi prasidėti pirmadienį. Oficialiais duomenimis, jos skirtis pasirengti galbūt būtinai gynybai nuo branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos. Pchenjanas kritikuoja šias reguliarias pratybas kaip pasirengimą invazijai. Tarptautiniu mastu izoliuota valstybė pastaraisiais metais jau ne kartą atliko raketų bandymus JAV ir Pietų Korėjos pratybų fone.

Raketos bandymas, be to, surengtas beveik tuo pat metu, kai apie 40 šalių paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame įspėjo dėl pavojų, kuriuos kelia neskelbti balistinių raketų bandymai. Tokie bandymai kelia grėsmę taikai ir saugumui, teigiama Europos bei Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono valstybių, tarp kurių yra ir JAV, pareiškime.

Šiame straipsnyje:
JAV
Pietų Korėja
Šiaurės Korėja
Seulas
balistinė raketa

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