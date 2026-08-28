Seutoje protestuotojai padegė migrantų stovyklą

Televizijos filmuotuose kadruose iš Beniteso paplūdimio, kur migrantai nakvoja jau kelias savaites, matyti, kaip civiliai mėto į ugnį įvairius daiktus.
Policijos pareigūnai atskyrė protestuotojus nuo migrantų, kurie pasitraukė į prieplauką. Anksčiau protestuotojai bandė sustabdyti Raudonojo Kryžiaus automobilius, vežusius maistą ir vandenį migrantams.
Eksklave tebėra keli tūkstančiai migrantų
Liepos pabaigoje per masinį antplūdį iš Maroko į Seutą atvyko iki 80 tūkst. migrantų, daugelis iš jų – tiesiog atplaukė jūra. Oficialiais duomenimis, mažiausiai 96 žmonės žuvo.
Dauguma migrantų netrukus po to grįžo atgal, tačiau keli tūkstančiai vis dėlto pasiliko Seutoje.
Ispanijos konservatyvi opozicija ragina juos išsiųsti atgal. Tačiau tarptautiniai susitarimai ir Ispanijos teismų sprendimai draudžia kolektyvinį deportavimą ir reikalauja, kad kiekvienas atvejis būtų vertinamas individualiai.
Nelydimi nepilnamečiai turi teisę į specialią apsaugą. Manoma, kad tarp migrantų yra apie 1 500 vaikų ir paauglių, iš kurių 500, daugiausia mergaitės, laikomi ypač pažeidžiamais ir turėtų būti perkelti į Ispanijos žemyninę dalį.
Ispanijos vyriausybė patiria didelį spaudimą
Kairiųjų premjero Pedro Sánchezo vyriausybė patiria vis didesnį spaudimą dėl šios krizės; opozicija ją kaltina negebėjimu veikti ir nesirūpinimu Seutos gyventojais.
Vyriausybė taip pat teikia prieštaringus paaiškinimus dėl to, ar valdžios institucijos buvo įspėtos apie masinį migrantų atvykimą.
Gynybos ministrė Margarita Robles teigė, kad CNI – žvalgybos tarnyba, priklausanti jos ministerijos kompetencijai, – įspėjo valdžios institucijas dieną iki antplūdžio.
Tuo tarpu vidaus reikalų ministras Fernando Grande-Marlaska ir kiti vyriausybės nariai pabrėžė, kad apie tokio masto atvykimo bangą įspėjimo nebuvo.
P. Sanchezas kitą savaitę turėtų dėl šios krizės kreiptis į parlamentą.
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