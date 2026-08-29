Seutoje suimti keturi akmenis į Ispanijos kareivius mėtę migrantai

Tai buvo jau antras toks incidentas pastarosiomis dienomis mažytėje Šiaurės Afrikos teritorijoje. Ketvirtadienį buvo suimta 12 marokiečių migrantų, mėčiusių akmenis į Ispanijos kariškių automobilį ir sužeidusių vieną iš keturių jo keleivių.
Pranešta, kad vienuolika iš šių 12 asmenų buvo deportuoti į Maroką.
Seuta ir toliau yra politinės ir saugumo įtampos šaltinis Ispanijai, kai liepos 30 ir 31 d. dešimtys tūkstančių migrantų kirto teritorijos sieną iš Maroko. Tai sukėlė Madrido partnerių Europos Sąjungoje (ES) nerimą.
Vėliau dauguma šių migrantų išvyko, bet tūkstančiai jų liko Seutoje, klajoja gatvėmis ir miega 80 tūkst. gyventojų turinčios teritorijos paplūdimiuose.
Ketvirtadienį Seutos gyventojai, protestavę prieš šių migrantų buvimą, susirėmė su policija, tai paskatino Ispanijos vyriausybę paraginti laikytis rimties.
Madridas ieško būdų, kaip sumažinti Seutoje likusių migrantų skaičių nepažeidžiant ES ir tarptautinių prieglobsčio bei migracijos įstatymų.
ES migracijos komisaras Magnusas Brunneris šeštadienį socialiniame tinkle X sakė, kad Ispanija paprašė ES sienų kontrolės agentūros „Frontex“, policijos bendradarbiavimo agentūros Europolo ir ES prieglobsčio agentūros pagalbos.
Komisaras pažadėjo, kad greitai sprendimas bus priimtas, ir pavadino padėtį Seutoje sudėtinga.
„Prioritetas ir toliau yra garantuoti greitą visų neteisėtai Seutoje esančių asmenų grąžinimą“, – sakė M. Brunneris.
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