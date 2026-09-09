Siaubas danguje: Kyjivą niokoja nauji reaktyviniai dronai

Pastarosiomis savaitėmis Maskva surengė prieš Ukrainos sostinę smogiamųjų dronų bangas, beveik nuolatiniai perspėjimai apie oro pavojų paralyžiavo miestą.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pasmerkė „pastarųjų dienų siaubą danguje“, kaip naują Rusijos vadovo Vladimiro Putino taktiką, ir pažadėjo atsaką.
Naujieji dronai meta iššūkį Ukrainos gana veiksmingam ir nebrangiam kovos su dronais skydui, skubiai sukurtam po Rusijos invazijos 2022 metais.
Ukraina greitai tapo pasauline lydere dronų gynybos srityje ir sudarė sutartis su keliomis Vakarų ir Artimųjų Rytų šalimis dėl dalijimosi technologijomis.
Tačiau jos giriamas dronų perėmėjų tinklas, padedantis numušti daugumą įprastų dronų, sukonstruotų su vidaus degimo varikliais ir sraigtais, susidūrė su sunkesne užduotimi kovojant su naujaisiais reaktyviniais įrenginiais.
Ekspertai teigia, kad juose sumontuoti Kinijoje pagaminti maži reaktyviniai varikliai, panašūs į naudojamus lėktuvuose, be to, šie dronai gali skristi penkių kilometrų aukštyje 400–600 kilometrų per valandą greičiu – iki trijų kartų greičiau nei ankstesnės versijos, sukurtos Irano dronų „Shahed“ pagrindu.
Naujausias modelis gali gabenti iki 90 kilogramų sprogmenų – beveik dvigubai daugiau naudingojo krovinio nei ankstesnių versijų dronai. Be to, jis yra daug didesnis – šešių metrų ilgio ir 5,5 metro sparnų mojo.
Dėl tokio aukščio ir greičio Ukrainos turimi perėmėjai šių dronų nepasiekia ir tai sunaikina šioje kovoje padarytą pažangą, sakė Ukrainos karinis ekspertas Serhijus Zgurecas.
Kalbant apie oro gynybą, analitikai teigia, kad naujieji dronai labiau primena sparnuotąsias raketas nei įprastus dronus. Manoma, kad rugpjūtį Rusija paleido 2800 reaktyvinių dronų, liepą – 1500 ir vos kelis šimtus birželį.
Pasak Ukrainos oro pajėgų atstovo, sunaikinama apie 60 proc. šių dronų, kai tuo metu lėtesnių ir žemiau skrendančių dronų sunaikinama daugiau nei 90 procentų.
Miesto gyvenimas sustojo
Nauji išpuoliai surengti jau ir taip Kyjivui patiriant įtampą dėl smarkiai padažnėjusių Rusijos balistinių raketų atakų, nuo vasaros pradžios per jas žuvo dešimtys žmonių.
Penktadienį reaktyvinis dronas smogė į Ukrainos saugumo tarnybų būstinę istoriniame Kyjivo centre. Šis simbolinę reikšmę turintis smūgis buvo suduotas vidury dienos.
Ukraina apkaltino Rusiją, kad šiuo smūgiu ji siekė sužlugdyti JAV pasiuntinių Steve'o Witkoffo ir Jaredo Kushnerio savaitgalio vizitus tiek Maskvoje tiek Kyjive. Vizitai surengti siekiant atgaivinti įstrigusias taikos derybas.
Dėl atakų gyvenimas Kyjive kartais beveik visiškai sustoja – kasdien skelbiama daugiau nei dešimt oro pavojaus perspėjimų.
Paskelbus šiuos perspėjimus, užsidaro daugelis įmonių ir įstaigų, ribojamos metro paslaugos, todėl gatvėse susidaro spūstys, lauke renkasi žmonės.
Daugelis mokyklų, praėjusią savaitę pradėjusių mokslo metus po vasaros atostogų, pranešė perėjusios prie nuotolinio mokymosi.
Tokia padėtis taip sutrikdė socialinį ir ekonominį gyvenimą, jog valdžia paskelbė retą saugumo protokolų sušvelninimą, kad maždaug tris milijonus gyventojų turintis miestas galėtų toliau funkcionuoti.
Prireiks šešių mėnesių
Kyjivo pareigūnai kritikuojami, kad nenumatė grėsmės.
Analitikai teigia, kad Rusija pradėjo gaminti reaktyvinius dronus prieš pusantrų metų ir dabar per mėnesį gali jų pagaminti apie 3000.
Šie reaktyviniai dronai atvėrė Maskvai galimybių langą, sakė Ukrainos tinklaraštininkas Nikolajevskis Vaniokas, palaikantis glaudžius ryšius su šalies oro gynybos bendruomenei ir „Telegram“ kanale turintis daugiau nei 2,6 mln. sekėjų.
Grėsmės akivaizdoje V. Zelenskis praėjusią savaitę sušaukė karinį kabinetą, kad paspartintų greitesnių dronų perėmėjų gamybą. Pasak jo, prototipai jau egzistuoja ir dabar stengiamasi pasiekti reikiamą šių naujų ginklų veiksmingumo lygį.
Viena didelė Ukrainos ginklų bendrovė, gaminanti įprastų dronų perėmėjus, teigia aktyviai ieškanti sprendimo. Tačiau „Defence Express“ analitikos centro vadovo S. Zgureco įsitikinimu, Ukrainai reikia labiau kompleksiško atsako nei vien geresnių perėmėjų.
Pasak jo, išsamesnis atsakas apimtų aviaciją, žemė-oras sistemas, elektroninę karybą ir daugiau smūgių į paleidimo ir gamybos vietas Rusijoje.
„Rusai įgijo pranašumą šiame technologiniame cikle“, – sakė jis ir perspėjo, kad Ukrainai gali prireikti iki šešių mėnesių veiksmingoms atsakomosioms priemonėms sukurti.