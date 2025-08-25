Siaubas paplūdimyje: iš jūros ištraukti šeši vaikai

Gelbėtojų tarnybos pranešė, kad vaikai pateko į „rimtus sunkumus“ maudydamiesi jūroje. Į įvykio vietą skubiai atvyko Port Talboto pakrantės apsaugos gelbėtojai, gavę daugybę pranešimų apie pavojų.
Trys vaikai buvo sėkmingai ištraukti į krantą panaudojus gelbėjimo virvę. Tačiau norint išgelbėti likusius vaikus, pareigūnams teko patiems bristi į vandenį.
Į įvykio vietą taip pat buvo atvykę Porthcawlo pakrantės apsaugos pareigūnai. Visų šešių vaikų būklė buvo įvertinta vietoje, o vėliau vaikai buvo perduoti greitosios medicinos pagalbos darbuotojams.
Velso greitosios pagalbos tarnybos atstovas pranešė: „Buvome iškviesti vakar apie 20.33 val. į Aberavono paplūdimį, Port Talbote. Į įvykio vietą išsiuntėme tris greitosios pagalbos automobilius bei vieną operacijų vadovą. Du pacientai buvo nugabenti į ligoninę, dar keturi – į gydymo įstaigą nuvyko patys.“
Aberavono paplūdimyje įprastai budi tiek Karališkosios nacionalinės gelbėjimo iš jūros tarnybos (RNLI) gelbėtojai, tiek pakrantės apsaugos pareigūnai.
