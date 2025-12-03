Siaubas per pirmąjį pasimatymą: moteris palaidota gyva

25 metų prancūzės Minos El Houari kelionė į Maroką, kur ji pirmą kartą nuvyko susitikti su vyru, su kuriuo ilgą laiką bendravo internetu, baigėsi mirtina tragedija. Vietoj romantiško susitikimo moteris buvo palaidota gyva ir lėtai užduso – vyras pamanė, kad ji mirė, ir užkasė Miną savo kieme.
Apie tai pranešė „Mirror“.
Mina iš Prancūzijos atskrido į Feso miestą, kur apsistojo penkių žvaigždučių viešbutyje ir susitarė susitikti su vyru, kurio vardas oficialiai neskelbiamas. Apsilankymo jo namuose metu mergina staiga prarado sąmonę. Vyras policijai pasakė, kad apimtas panikos, jis pamanė, kad ji mirė, ir bandė „atsikratyti kūno“, užkasdamas jį kieme.
Tyrimo metu nustatyta, kad Mina buvo gyva, bet dėl nediagnozuoto diabeto paniro į komą, o mirties priežastis – asfiksija – ji lėtai užduso po žemių sluoksniu.
Minos paieška prasidėjo po to, kai jos šeima nustojo gauti iš jos žinutes. Giminaičiai nuvyko į Maroką ir pranešė policijai apie jos dingimą. Teisėsauga surado vyrą, kurio namuose mergina buvo paskutinį kartą. Apžiūrėdami teritoriją, jie rado kastuvą, nešvarių drabužių ir naujų kasimo žymių, kurios galiausiai nuvedė į laidojimo vietą.
„Vyras prisipažino padaręs nusikaltimą, jam pareikšti kaltinimai dėl netyčinio nužudymo.
