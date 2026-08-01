Siaučiant stipriam vėjui, Graikijos ugniagesiai kovoja su gaisru netoli populiaraus kurorto

Priešgaisrinis departamentas pranešė, kad Porto Germeno vietovėje, esančioje maždaug už 70 km į šiaurės vakarus nuo Atėnų, Bojotijos regione, dirba daugiau nei 300 ugniagesių.
„Gaisras pasiekė jūrą (...), namai tikrai apgadinti“, – naujienų agentūrai AFP sakė priešgaisrinio departamento atstovas spaudai.
„Vėjai labai stiprūs. Orlaiviai stengiasi dirbti kuo geriau, tačiau kai kurie negali to daryti ir buvo perkelti į kitą gaisrą (Peloponese), kur sąlygos yra švelnesnės“, – pridūrė jis.
Gaisras kilo penktadienį netoli Agios Vasilijo pajūrio kaimo. Gyventojai iš pradžių nepaisė raginimo evakuotis, todėl apie 300 žmonių teko gelbėti jūra.
Nacionalinės Atėnų observatorijos miško gaisrų meteorologas ir vyresnysis mokslo darbuotojas Teodoras Džanarosas (Theodoras Giannarosas) šeštadienį pareiškė, kad Porto Germeno vietovei padaryta žala yra neįsivaizduojama.
„Panašu, kad nukentėjęs plotas viršija 4–5 tūkst. hektarų“, – rašė jis „Facebook“ įraše.
Šią savaitę miškų gaisrai įsiplieskė keliose šalies dalyse, įskaitant populiarią Kretos salą, o trys ugniagesiai jau žuvo.
Penktadienį kitas gaisras kilo Chaidarijo priemiestyje į vakarus nuo Atėnų, kurį teko iš dalies evakuoti.
Šeštadienį didžiausias gaisrų pavojaus lygis paskelbtas didžiojoje Atėnų dalyje, kai kuriose Peloponeso ir Kretos dalyse, centrinėje Graikijoje bei pasienio su Turkija regione.
Graikijos geografinė padėtis su šimtais salų apsunkina greitą gelbėjimo tarnybų dislokavimą.
Kaip ir likusi Viduržemio jūros regiono dalis, šalis stipriai kenčia nuo klimato krizės, o miškų gaisrai čia kyla kiekvieną vasarą dėl aukštos temperatūros, dažnų karščio bangų ir sausrų.
Graikijos ministras pirmininkas Kiriakas Micotakis (Kyriakos Mitsotakis) ketvirtadienį įspėjo, kad Graikijos, kuri šią vasarą, kitaip nei Prancūzija ir Ispanija, iš esmės išvengė didelių karščio bangų ir galingų gaisrų, laukia „sunkios dienos“.
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