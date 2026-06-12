Šiaurės Airijoje po dviejų neramumų naktų naujų susirėmimų nefiksuota

Vakare įvairiose miesto vietose susirinko žmonių grupės, tačiau, kaip matė naujienų agentūros AFP žurnalistai, policijai įspėjus apie didinamas pajėgas, jos ramiai išsiskirstė.
Ankstesnę naktį dešimtys kaukėtų protestuotojų susirėmė su riaušių policija, svaidydami į pareigūnus padegamąsias bombas ir kitus daiktus. Policija atsakė vandens patrankomis.
Susirėmimai su policija trečiadienį vėlai vakare vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai teisme pasirodė Sudano pilietis, apkaltintas pasikėsinimu nužudyti per pirmadienio vakaro šokiruojantį išpuolį peiliu.
Vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip vyras sėdi ant kito gatvėje gulinčio asmens ir pjausto jį peiliu, išplito socialiniuose tinkluose, sukeldamas pasmerkimą ir pyktį, kuris persikėlė į Šiaurės Airijos gatves.
Subadyto vyro, Stepheno Ogilvie, būklė ketvirtadienį gerėjo, pranešė Demokratinės junionistų partijos (DUP) lyderis Gavinas Robinsonas po susitikimo su jo šeima.
S. Ogilvie artimieji paragino laikytis rimties po šios tragedijos, teigdami, kad smurtas yra nepriimtinas.
Visgi, kaip patvirtino JK vyriausybės Šiaurės Airijos reikalų ministras Hilary Bennas, per pastaruosius neramumus buvo sužeista 12 pareigūnų.
Dešimtys kaukėtų provokatorių trečiadienį iki vėlumos kovojo su riaušių policija, padegė automobilį ir vieną užkaltą pastatą.
Riaušininkai svaidė įvairius daiktus, įskaitant benzino bombas ir plytas, o riaušių policija naudojo vandens patrankas, kad atstumtų dešimtis riaušininkų, bandžiusių pasiekti viešbutį, kuriame buvo apgyvendinti prieglobsčio prašytojai.
H. Bennas teigė, kad neramumų mastas buvo „daug mažesnis nei siaubingų įvykių, kuriuos matėme antradienio naktį“.
Tuomet kaukėti riaušininkai padeginėjo transporto priemones bei pastatus ir privertė šeimas bėgti iš savo namų Belfaste.
Socialiniai tinklai
H. Bennas pasmerkė „sukurtą baimės jausmą“.
„Ypač tiems, kurie buvo įbauginti, kuriuos kaukėti banditai išvarė iš namų juos padegdami dėl jų odos spalvos“, – sakė jis.
Trečiadienį viena slaugytoja buvo „persekiojama ir bauginama“, kai vyko į darbą Alsterio ligoninėje netoli Belfasto, pranešė ligoninės administracija.
Didžiausia ir pagrindinė Šiaurės Airijos mečetė antradienį pirmą kartą savo istorijoje turėjo būti uždaryta, sakė jos pirmininkas Mohammedas Arshedas.
Šiaurės Airijos policijos tarnyba pranešė, kad dėl neramumų buvo apkaltinti dar du asmenys, kurie vėliau ketvirtadienį turėjo stoti prieš teismą. Trečiadienį kaltinimai buvo pateikti keliems kitiems asmenims.
Dauguma neramumų įvyko protestantiškuose, už JK vienybę pasisakančiuose Belfasto rajonuose, o katalikiški, už Airijos susivienijimą pasisakantys rajonai išliko ramūs.
Tačiau policijos vyriausiojo konsteblio padėjėjas Ryanas Hendersonas žurnalistams sakė, jog „nėra jokių įrodymų“, kad neramumus koordinavo lojalistų sukarintos grupuotės.
Institucijos dėl pykčio kurstymo socialiniuose tinkluose apkaltino kraštutinių dešiniųjų aktyvistus.
„Migrantų antplūdis“
Trečiadienį Belfasto magistratas grąžino kardomajam kalinimui dėl pirmadienio išpuolio peiliu sulaikytą 30-metį Sudano pilietį Hadi Alodidą, apkaltintą pasikėsinimu nužudyti. Byla atidėta iki liepos 8 dienos.
Išpuolio įrašas greitai išplito internete, kai jį socialiniame tinkle „X“ paskelbė kraštutinių dešiniųjų aktyvistas Stephenas Yaxley-Lennonas, dar žinomas kaip Tommy Robinsonas, o vėliau išplatino milijardierius, socialinio tinklo „X“ savininkas Elonas Muskas.
Įtampa visoje JK jau buvo didelė. Praėjusią savaitę Anglijos pietuose kilo smurtiniai susirėmimai dėl policijos veiksmų tiriant baltaodžio studento nužudymą, kurį įvykdė sikhų kilmės britas.
Brendanas, 50-metis santechnikas, prisijungęs prie Belfasto protestų, sakė, kad „niekas nepritaria smurtui“, nes jo pakako per dešimtmečius trukusius tarpkonfesinius konfliktus dėl britų valdymo Šiaurės Airijoje, kurie baigėsi 1998 metų taikos susitarimu.
Tačiau jis pridūrė: „Niekas labiau nesuvienys žmonių nei nežmoniški nusikaltimai, tokie kaip žmonių skerdynės.“
Johnas, atsisakęs nurodyti savo pavardę, sakė: „Dabar turime vieningą Airiją (...). Vieningą, nes paprasti žmonės suprato, kad iš tikrųjų mumis buvo žaidžiama kaip marionetėmis.“
Jis pridūrė, kad protestuotojai yra „nuoširdžiai susirūpinę“ ir kad „mes susiduriame su migrantų antplūdžiu Europoje“.
Imigracija yra itin opi tema tiek JK, tiek Airijoje, ir padėjo išaugti kraštutinių dešiniųjų partijai „Reform UK“, kuriai vadovauja Nigelas Farage'as.
Pastaraisiais metais abiejose šalyse dažnai vyksta protestai prieš imigraciją; kai kuriuose iš jų prasiveržia smurtas.
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