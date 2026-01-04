 Šiaurės Korėja pasmerkė JAV įvykdytą Maduro sulaikymą

Šiaurės Korėja pasmerkė JAV įvykdytą Maduro sulaikymą

2026-01-04 16:44
BNS inf.

Šiaurės Korėja sekmadienį pasmerkė Jungtinių Valstijų įvykdytą Venesuelos prezidento Nicolas Maduro (Nikolo Maduro) sulaikymą ir pavadino jį „rimtu suvereniteto pažeidimu“, pranešė valstybinė žiniasklaida.

Šiaurės Korėja pasmerkė JAV įvykdytą Maduro sulaikymą
Šiaurės Korėja pasmerkė JAV įvykdytą Maduro sulaikymą / Scanpix nuotr.

Valstybinė Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA) nurodė, kad Pchenjano užsienio reikalų ministerija „griežtai smerkia Venesueloje įvykdytus JAV hegemonijos siekio veiksmus“.

„Šis incidentas yra dar vienas pavyzdys, dar kartą patvirtinantis nesąžiningą ir brutalų JAV elgesį“, – pridūrė Užsienio reikalų ministerija.

Po ne vieną mėnesį trukusio ir vis didėjusio karinio ir ekonominio spaudimo Jungtinės Valstijos anksti šeštadienį surengė oro antskrydžius prieš taikinius visoje Venesueloje ir pareiškė nuvertusios autoritarinį kairiųjų pažiūrų prezidentą N. Maduro.

Vėliau paskelbta, kad N. Maduro buvo atvežtas į Niujorką.

Spėjama, kad JAV veiksmai Venesueloje kelia nerimą Šiaurės Korėjos vadovybei, kuri jau ilgą laiką kaltina Vašingtoną siekiu ją nuversti. Jungtinės Valstijos atmeta šiuos teiginius.

Pchenjanas dešimtmečius teisina savo branduolines ir raketų programas kaip atgrasymo priemonę nuo tariamų Vašingtono siekių pakeisti šalies valdžią.

Pchenjanas taip pat ne kartą yra išreiškęs paramą N. Maduro valdymui.

Šiame straipsnyje:
Šiaurės Korėja
pasmerkimas
Nicolas Maduro

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų