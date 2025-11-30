 Šiaurės Korėjos lyderis žada naujus strateginius pajėgumus oro pajėgoms

Šiaurės Korėjos lyderis žada naujus strateginius pajėgumus oro pajėgoms

2025-11-30 09:44
BNS inf.

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas (Kim Čen Unas) paskelbė, kad šalies oro pajėgos bus aprūpintos „naujais strateginiais kariniais pajėgumais“, sekmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.

Kim Jong Unas
Kim Jong Unas / AP nuotr.

Kim Jong Unas tai pareiškė penktadienį įvykusiame renginyje, skirtame Šiaurės Korėjos karinių oro pajėgų 80-osioms metinėms. Jį lydėjo dukra Kim Ju Ae (Kim Džu Ae), kuri laikoma tikėtina jo įpėdine.

„Oro pajėgoms bus suteikti nauji strateginiai kariniai pajėgumai ir patikėta nauja svarbi pareiga“, – sakė lyderis savo kalboje, tačiau detalių nepateikė. Jo žodžius citavo valstybinė naujienų agentūra KCNA.

„Oro pajėgos turėtų ryžtingai atremti ir kontroliuoti visokius šnipinėjimo veiksmus ir galimas priešų karines provokacijas“, – pridūrė Kim Jong Unas.

Valstybinės žiniasklaidos išplatintose nuotraukose matyti, kaip Kim Jong Unas ir jo dukra stebi danguje manevrus atliekančius lėktuvus.

Pchenjanas dar nėra atsakęs į Pietų Korėjos pasiūlymus pradėti derybas siekiant išvengti atsitiktinių karinių susirėmimų abiejų šalių pasienyje.

Seulas šį mėnesį pasiūlė abiem pusėms surengti kariškių derybas ir aptarti situaciją ties vadinamąja karine demarkacijos linija, atkreipdamas dėmesį į pasikartojančius Šiaurės Korėjos karių įsiveržimus.

Šiame straipsnyje:
Šiaurės Korėja
Kim Jong Unas
kariniai pajėgumai
oro pajėgos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų