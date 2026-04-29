Šiaurės Londone peiliu sužeisti du žmonės

Šis incidentas įvyko po pastarosiomis savaitėmis Londone įvykdytų padegimų serijos, kurių taikiniai buvo žydų objektai, įskaitant sinagogą ir labdaros organizacijos greitosios pagalbos automobilius.
Vyras buvo sulaikytas po to, kai buvo pastebėtas bėgantis Golders Grino keliu su peiliu ir „bandantis subadyti žydų tautybės praeivius“, socialiniuose tinkluose pranešė žydų kaimynystės stebėjimo grupė „Shomrim“.
Ji pridūrė, kad du žmonės buvo subadyti ir kad juos gydo žydų savanorių greitosios pagalbos tarnyba „Hatzola“.
Įtariamąjį sulaikė „Shomrim“ nariai, o tada jį perėmė policija.
Kita organizacija, „Community Security Trust“, irgi pranešė, kad po atakos panaudojant peilį buvo sulaikytas vyras.
Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris pareiškė, kad pranešimas apie išpuolį daugiausia žydų apgyvendintame Londono rajone kelia didelį nerimą.
K. Starmeris parlamente sakė, kad vyksta policijos tyrimas ir „mes visi turime (...) aiškiai pasakyti, kaip pasiryžę kovoti su bet kuriuo iš šių nusikaltimų“.
Londono meras Sadiqas Khanas pasmerkė išpuolį prieš du žydus ir patvirtino, kad policija sulaikė asmenį dėl trečiadienio atakos.
„Golders Grine įvykdytas pasibaisėtinas išpuolis prieš du Londono žydus. Policija sulaikė įtariamąjį, ir norėčiau padėkoti visoms pagalbos tarnyboms bei didvyriškiems savanoriams (...) už greitą reakciją“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė S. Khanas.
„Londono žydų bendruomenė tapo virtinės šokiruojančių antisemitinių išpuolių taikiniu. Visuomenėje neturi būti jokios vietos antisemitizmui“, – pridūrė jis.
Policija pranešimo apie šį incidentą kol kas nepaskelbė.
Šis incidentas įvyko po to, kai pastarosiomis savaitėmis Šiaurės Londone buvo įvykdyta virtinė padegimų sinagogose ir bendruomenės objektuose.
Per pirmąjį išpuolį kovo pabaigoje buvo padegti keturi „Hatzola“ priklausantys greitosios pagalbos automobiliai.
Vėliau sekė kiti incidentai, įskaitant išpuolį prieš Kentono jungtinę sinagogą Harou, taip pat žydų labdaros organizacijos patalpas.
Praėjusią savaitę taikiniu tapo Finčlio reformatų sinagoga.
Policija sulaikė 26 asmenis dėl įvairių išpuolių, surengtų nuo JAV ir Irano karo pradžios vasario 28 dieną.
Atsakomybę už daugelį incidentų prisiėmė mažai žinoma grupuotė, kaip manoma, susijusi su Iranu, pasivadinusi „Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya“ (Hayi), kas reiškia „Dešiniosios rankos žmonių islamo judėjimas“.
