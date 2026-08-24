Sibire dega per 1,3 mln. hektarų miškų

Krasnojarsko srities miškų priešgaisrinės tarnybos duomenimis, srityje fiksuoti 128 aktyvūs miškų gaisrai, apėmę 405 800 hektarų plotą. Federalinė valdžia pranešė, kad Jakutijoje – didžiausioje Rusijos etninėje respublikoje – pirmadienio vidurnaktį fiksuoti 36 aktyvūs gaisrai, degė 987 067 hektarų miškų.
Rusijos miškų apsaugos iš oro tarnyba pranešė, kad visoje šalyje dega daugiau nei 1,3 milijono hektarų miškų.
Valdžios institucijos gaisrų priežastimi įvardijo vasaros karštį ir Sibiro šilkverpių antplūdį, sunaikinusį daugybę medžių, kurie virto itin degia mediena.
Birželio 10 d. Krasnojarsko srityje buvo paskelbta nepaprastoji padėtis – gyventojams uždrausta eiti į miškingas vietoves, kurti laužus, deginti šiukšles ar žolę bei imtis kitos veiklos, galinčios sukelti gaisrą.
Kaip pranešė naujienų agentūra „Interfax“, srities priešgaisrinės miškų tarnybos duomenimis, liepsnos daugiausia plinta keturiuose šiauriniuose rajonuose, kurie sudaro apie tris ketvirtadalius Krasnojarsko srities teritorijos.
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