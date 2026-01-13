Sibiro gimdymo namuose mirė mažiausiai devyni naujagimiai

Nuo Naujųjų metų gimdymo namuose Sibiro Novokuznecko mieste mirė mažiausiai devyni naujagimiai, rodo oficialūs duomenys, kuriuos paskelbė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.
TASS antradienį citavo Kemerovo srities sveikatos priežiūros instituciją, kuri užfiksavo devynių kūdikių mirtį.
Maskvoje parlamento žemųjų rūmų (Valstybės Dūmos) Sveikatos apsaugos komitetas ir aukštųjų rūmų (Federacijos Tarybos) pirmininkė Valentina Matvijenko pareikalavo paaiškinimų. Regiono valstybinis tyrimų komitetas pradėjo bylą dėl įtariamo medicinos personalo aplaidumo.
Naujienų agentūra „RIA Novosti“ pranešė, kad miesto ligoninės gimdymo namai Nr. 1 buvo uždaryti, nes darbuotojų gretose buvo vis dažniau fiksuojami kvėpavimo takų ligų sukėlėjai. Į intensyvios priežiūros skyrių pateko 32 kūdikiai, tarp jų – 16 neišnešiotų mažylių, daugelis jų dar motinos įsčiose buvo užsikrėtę infekcijomis, tvirtino Kemerovo sveikatos priežiūros institucija.
„Deja, devyni kūdikiai neišgyveno“, – teigė ši institucija, kurią cituoja TASS.
Nebuvo pateikta jokios informacijos, kaip per vos keletą dienų galėjo būti užfiksuota tiek daug mirties atvejų. Pasak regiono gubernatoriaus Ilja Serediuko, ligoninės vyriausiasis gydytojas buvo laikinai nušalintas nuo pareigų.
Novokuznecko mieste, įsikūrusiame maždaug už 3,1 tūkst. km į rytus nuo Maskvos, gyvena apie pusė milijono žmonių.
