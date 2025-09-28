Šiemet Izraelyje nuo tymų mirė jau šeštas kūdikis

Šiais metais Izraelyje kilus dideliam tymų protrūkiui nuo šios ligos mirė jau šeštas kūdikis.
Sekmadienį Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad praėjusią dieną Jeruzalėje nuo virusinės ligos mirė beveik dvejų metukų vaikas.
Ministerijos atstovė spaudai patvirtino, kad visi šeši mirusieji buvo neskiepyti kūdikiai, kurių amžius – iki 2,5 metų.
Ligoninėse šiuo metu gydomi dar 24 tymais apsikrėtę asmenys, dauguma jų – neskiepyti iki 6 metų amžiaus vaikai. Pranešama, kad septyni iš šių vaikų yra intensyviosios terapijos skyriuje.
Tymai yra viena iš labiausiai užkrečiamų infekcinių ligų ir kraštutiniais atvejais gali kelti pavojų gyvybei.
Hadassah Har Hazofim ligoninės Jeruzalėje pediatrijos skyriaus vedėja daktarė Rebecca Brooks įžvelgia „aiškų ryšį“ tarp tymų protrūkio ir mažo skiepijimo lygio tose teritorijose, kuriose susirgimų šia liga skaičius yra ypač didelis.
Daugumos apsikrėtusių vaikų tėvai griežtai atsisako skiepyti savo atžalas. Tačiau yra ir tokių vaikų, kurie yra per maži skiepams arba negali būti skiepijami dėl sveikatos būklės.
Izraelyje pirmąją tymų vakcinos dozę vaikai paprastai gauna sulaukę vienerių, o antrąją – šešerių metų. Atsižvelgdama į didelį protrūkį, Sveikatos apsaugos ministerija rekomendavo užkrėstose teritorijose skiepyti ir mažesnius vaikus.
„Po antrosios dozės vakcina apsaugo 95 proc.“, – paaiškino R. Brooks.
Pastarojo meto epidemija ypač paveikė itin religingus žydus, kurių daugelis atsisako skiepytis, teigė pediatrė. Po COVID-19 pandemijos nepasitikėjimas skiepais dar labiau sustiprėjo.
Naujausi komentarai