Sirijoje puolama dar viena etnoreliginė grupė

2025-08-14 12:34
BNS inf.

Jungtinių Tautų (JT) komisija, tirianti smurtą religiniu pagrindu Sirijos alavitų gyvenamoje teritorijoje, ketvirtadienį paskelbtoje ataskaitoje užfiksavo sistemingą vyriausybės pajėgų ir jų sąjungininkų smurtą, įspėdama, kad kai kurie iš šių veiksmų gali būti laikomi karo nusikaltimais.

Sirijoje puolama dar viena etnoreliginė grupė / Scanpix nuotr.

Komisija teigė, kad užfiksavo „žudynių, kankinimų ir nežmoniškų veiksmų, susijusių su elgesiu su mirusiaisiais, plačiai paplitusio plėšimo ir namų deginimo“ atvejus, dėl kurių buvo masiškai perkelti civiliai gyventojai.

„Pažeidimai apėmė veiksmus, kurie greičiausiai prilygsta karo nusikaltimams“, – teigiama ataskaitoje.

Kovą kilęs smurto protrūkis prieš alavitų mažumą, per kurį žuvo daugiau kaip 1,7 tūkst. žmonių, ir vėlesni išpuoliai drūzų vietovėse pakirto pasitikėjimą naujosios Sirijos valdžios gebėjimu apsaugoti mažumas.

Šiame straipsnyje:
Sirija
pilietinis karas
islamizmas

