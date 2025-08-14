Sirijoje puolama dar viena etnoreliginė grupė

Komisija teigė, kad užfiksavo „žudynių, kankinimų ir nežmoniškų veiksmų, susijusių su elgesiu su mirusiaisiais, plačiai paplitusio plėšimo ir namų deginimo“ atvejus, dėl kurių buvo masiškai perkelti civiliai gyventojai.
„Pažeidimai apėmė veiksmus, kurie greičiausiai prilygsta karo nusikaltimams“, – teigiama ataskaitoje.
Kovą kilęs smurto protrūkis prieš alavitų mažumą, per kurį žuvo daugiau kaip 1,7 tūkst. žmonių, ir vėlesni išpuoliai drūzų vietovėse pakirto pasitikėjimą naujosios Sirijos valdžios gebėjimu apsaugoti mažumas.
