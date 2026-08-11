Sirijos teismas nuverstam šalies vadovui už akių skyrė mirties bausmę

Šis nuosprendis B. al Assadui, su šeima pabėgusiam į Maskvą 2024 metų gruodį islamistų vadovaujamoms pajėgoms priartėjus prie Damasko, yra pirmasis, kurį priėmė pereinamojo laikotarpio institucijos, šiais metais pradėjusios teisti buvusios vyriausybės veikėjus gyvai ir už akių.
Teisme Damaske antradienį teisėjas Fakhras al Dinas al Aryanas pripažino B. al Assadą kaltu dėl nusikaltimų, įskaitant „tyčinę žmogžudystę, tyčinį daugiau nei vieno asmens nužudymą, tyčinį jaunesnių nei 15 metų vaikų nužudymą (...), kankinimus, kankinimus, dėl kurių ištiko mirtis, ir daug laisvės atėmimo atvejų – visa tai priskiriama nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams“.
„Todėl jis nuteisiamas mirti“, – paskelbė teisėjas.
Už vadovavimą susidorojimui pietinėje Daraa provincijoje, išprovokavusiam sukilimą, o vėliau ir pilietinį karą, toje pačioje byloje mirtimi taip pat buvo nuteistas B. al Assado pusbrolis iš motinos pusės Atefas Najibas.
Teismas pernai sausį sulaikytą A. Najibą pripažino kaltu dėl nusikaltimų, įskaitant žmogžudystę, „tyčinį jaunesnių nei 15 metų vaikų žudymą“ ir „kankinimą, sukėlusį mirtį“.
Jam priskiriami veiksmai yra „nusikaltimai žmoniškumui“, nurodė teismas, skirdamas jam „griežčiausią – mirties – bausmę“.
B. al Assadas ir jo brolis Maheras pabėgo į Rusiją po to, kai 2024-ųjų gruodį sukilėliai įžengė į Damaską.
A. Najibas vėliau buvo sulaikytas ir tapo vienu aukščiausio rango pareigūnų, stojusių prieš teismą.
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