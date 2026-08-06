Sirijos valstybinė televizija praneša apie sprogimą mikroautobuse netoli sostinės Damasko

Naujienų agentūros AFP fotografas Džaramanoje matė keletą greitosios pagalbos automobilių, skubančių į sprogimo vietą, o gatvė, kurioje įvyko incidentas, buvo uždaryta eismui.
Valstybinė televizija nenurodė, kiek žmonių žuvo ar buvo sužeista.
Viename iš Sirijos sostinės Damasko priemiesčių ketvirtadienį sprogo mikroautobuse padėta bomba, pranešė valstybinė televizija, remdamasi oficialiu šaltiniu.
Naujienų agentūros AFP fotografas Džaramanoje matė keletą greitosios pagalbos automobilių, skubančių į sprogimo vietą, o gatvė, kurioje įvyko incidentas, buvo uždaryta eismui.
Valstybinė televizija nenurodė, kiek žmonių žuvo ar buvo sužeista.
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