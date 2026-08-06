 Sirijos valstybinė televizija praneša apie sprogimą mikroautobuse netoli sostinės Damasko

Sirijos valstybinė televizija praneša apie sprogimą mikroautobuse netoli sostinės Damasko

2026-08-06 21:33
BNS inf.

Viename iš Sirijos sostinės Damasko priemiesčių ketvirtadienį sprogo mikroautobuse padėta bomba, pranešė valstybinė televizija, remdamasi oficialiu šaltiniu.

<span>Sirijos valstybinė televizija praneša apie sprogimą mikroautobuse netoli sostinės Damasko</span>
Sirijos valstybinė televizija praneša apie sprogimą mikroautobuse netoli sostinės Damasko / AP nuotr.

Naujienų agentūros AFP fotografas Džaramanoje matė keletą greitosios pagalbos automobilių, skubančių į sprogimo vietą, o gatvė, kurioje įvyko incidentas, buvo uždaryta eismui.

Valstybinė televizija nenurodė, kiek žmonių žuvo ar buvo sužeista.

Šiame straipsnyje:
Sirija
Damaskas
sprogimas mikroautobuse

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų