„Sky News“: sporto programėlė Iranui atskleidžia JAV karių judėjimą

Teigiama, kad tūkstančiai įrašų atskleidė sportavusių žmonių maršrutus, treniruočių laiką, karinių bazių dienotvarkę ir personalo judėjimą tarp skirtingų objektų, dalis kurių nėra pažymėti viešuose žemėlapiuose.
Daug vartotojų tokius duomenis atskleidė paskyrose naudodami savo tikruosius vardus, dėl ko jie potencialiai tapo sekimo ar šnipinėjimo taikiniais.
Anot „Sky News“, ši problema egzistuoja seniai nors Pentagonas dar 2018 m. įspėjo, kad sporto programėlių renkamais vietovės duomenimis gali būti pasinaudota siekiant susekti žmones.
Specialiųjų operacijų ekspertas Jonathanas Hackettas dėl to kaltina aplaidžią kontrolę ir žinių stoką. Jis teigė „Sky News“, kad Iranas „beveik garantuotai“ pasinaudoja tokiomis programėlėmis kaip „Strava“, kad stebėtų JAV karių judėjimą.
Atskleista informacija apie karių dislokavimą
„Sky News“ atlikta analizė rodo, kad „Strava“ programėlė taip pat atskleidė JAV pajėgų dislokavimo pokyčius prieš JAV ir Izraelio surengtą ataką Teherane. JAV karinio jūrų laivyno bazėje Manamoje, Bahreine, prieš Irano atsakomuosius smūgius personalas buvo iš esmės evakuotas ir perkeltas į viešbučius bei gyvenamuosius pastatus.
„Sky News“ nustatė vieną JAV karinio jūrų laivyno rangovą, kuris netrukus prieš karą Artimuosiuose Rytuose reguliariai fiksavo bėgimo treniruotes bazėje. Vėliau Iranas smogė šiai bazei ir viešbučiui, kuriame, kaip pranešama, buvo sužeisti Pentagono darbuotojai.
Saugumo ekspertas Josephas Jarnecki britų naujienų portalui teigė, kad tikėtina, jog Iranas galėjo susieti „Strava“ programėlės duomenis su kita žvalgybos informacija, kad susektų JAV personalo judėjimą.
Pasak „Sky News“, apibendrinti fizinio aktyvumo duomenys gali atskleisti karinės bazės „gyvenimo ritmą“. Jordanijos Muwaffaqo Al Salti karinių oro pajėgų bazėje „Strava“ aktyvumas atsinaujino paliaubų metu – 76 proc. užfiksuotų bėgimų prasidėjo arba baigėsi netoli kareivinių rytinėje bazės dalyje.
Iranas šioms kareivinėms smogė liepos 17 d., pražudydamas tris karius. „Sky News“ teigimu, duomenys apie fizinį aktyvumą galėjo būti naudingi surengiant ataką, nors ir nebuvo nustatyta, kad šį smūgį sukėlė būtent duomenys iš „Strava“ programėlės.
Didesnio masto problema
Anot „Sky News“, su tokiomis problemomis susiduria ne tik JAV pajėgos. Nustatyta, kad britų kariai taip pat viešai dalijosi sporto duomenimis iš Kipre esančios Jungtinės Karalystės karališkųjų oro pajėgų Akrotirio bazės. Nuo sausio mėnesio ten užfiksuota apie 12 tūkst. treniruočių įrašų. Pagal tai galima atsekti, kad kai kurie „Strava“ programėlės naudotojai buvo dislokuoti kitose Artimuosiuose Rytuose esančiose bazėse, įskaitant vietoves, kurių nesimato viešai prieinamuose žemėlapiuose.
Be to, „Sky News“ žurnalistai nustatė, kad trys „Strava“ programėlės naudotojai bėgiojo ypač saugomo Izraelio Dimonos branduolinių tyrimų centro teritorijoje.
Karybos ekspertas Virpratapas Vikramas Singhas britų naujienų portalui sakė, kad „Strava“ programėlė kelia rimtų grėsmių saugumui, nes informaciją apie žmogaus buvimo vietą dažnai galima susieti su jo tikruoju vardu, pavarde ir profiliu socialiniuose tinkluose, o tai gali padėti priešui nustatyti svarbius asmenis.
„Strava“ atstovai patikino „Sky News“ rimtai žiūrintys į privatumą ir saugumą, o programėlėje yra išsamios privatumo nustatymų galimybės, todėl bendrovė viliasi, kad „jautrių profesijų“ atstovai patys susipras riboti duomenis, kuriais dalijasi.
Naujausi komentarai