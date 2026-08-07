„Slėptis per vėlu, šunsnukiai“: ukrainietis sukėlė paniką Rusijos gynybos vadų posėdyje

Ukrainietis Jevgenijus Volnovas, jau anksčiau pagarsėjęs apsimetinėjimu Rusijos pareigūnais siekiant sutrikdyti jos valdžios institucijų veiklą, platformoje „Telegram“ pranešė prisijungęs prie pokalbio, kuriame dalyvavo apie 50 žmonių. Tarp jų esą buvo Rusijos gynybos ministerijos pareigūnai, gynybos sektoriaus logistikos ir tiekimo įmonių atstovai bei ginklų gamyklų ir remonto įmonių vadovai.
Jo teigimu, šios vaizdo konferencijos tikslas buvo aptarti ministerijos biudžeto paskirstymą.
J. Volnovas pasakojo, kad jam pavyko visiškai identifikuoti visus pokalbio dalyvius. Jis pridūrė jiems tiesiai šviesiai pasakęs, kad Ukrainos dronai gali pasiekti bet kurį Rusijos karinės pramonės komplekso objektą.
„Labai greitai ten viskas degs“, – rašė jis.
Pokalbio dalyviai, pasak jo, sureagavo akimirksniu ir panikuodami pradėjo atsijunginėti iš vaizdo konferencijos.
„Slėptis jau per vėlu, šunsnukiai. Matome kiekvieną jūsų susitikimą, fiksuojame kiekvieną išgąsčio perkreiptą veidą ir žinome kiekvieną sąskaitą, kurioje slepiate pavogtus pinigus. Laukite naujų staigmenų. Tai dar ne pabaiga. Šlovė Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms“, – Rusijos gynybos vadus ir karinės pramonės sektoriaus įmonių vadovus įspėjo J. Volnovas.
„TVP World“ primena, kad dėl panašių „išdaigų“ praeityje Maskva J. Volnovui yra už akių išdavusi arešto orderį.