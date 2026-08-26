 Slovakijos policija užkirto kelią dronų gamyklos padegimui

Slovakijos policija užkirto kelią dronų gamyklos padegimui

2026-08-26 15:22
Marius Jakštas (ELTA)

Slovakijos policija sužlugdė planuotą padegimo išpuolį prieš dronų gamyklą šalies rytuose ir sulaikė tris žmones, antradienį pranešė pareigūnai.

<span>Slovakijos policija užkirto kelią dronų gamyklos padegimui</span>
Slovakijos policija užkirto kelią dronų gamyklos padegimui / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Du įtariamieji buvo sulaikyti Slovakijoje, o vienas – Vokietijoje. Jie kaltinami vykdę nurodymus ir rengę išpuolį, platformoje „Facebook“ pranešė policija. Nė vienas iš sulaikytųjų nėra Slovakijos pilietis.

Policija teigė veikusi pagal Slovakijos žvalgybos tarnybos suteiktą informaciją ir konfiskavusi didelį kiekį padegamojo mišinio.

„Jei išpuolis būtų įvykdytas, galėjo kilti didžiulis gaisras“, – teigė policija.

Jos vertinimu, pavojus galėjo kilti maždaug 70 darbuotojų, taip pat galėjo būti apgadintas dešimčių milijonų eurų vertės turtas.

Naujienų agentūrai AFP susisiekus su policija, pareigūnai daugiau informacijos nepateikė.

Slovakijoje dronus gamina kelios bendrovės, tarp jų – Ukrainos įmonė „Skyeton“.

Šiame straipsnyje:

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
ratilokas
kacapus pagava
1
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų