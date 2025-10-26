 Smūgis Kyjivui: trys žmonės žuvo, sužeistųjų skaičius išaugo iki 31, tarp jų – septyni vaikai

2025-10-26 15:55
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Žmonių, sužeistų per Rusijos ataką Ukrainos sostinėje Kyjive, kuri buvo surengta spalio 26-osios naktį, skaičius išaugo iki 31, tarp jų – septyni vaikai. Patvirtinta, kad trys žmonės žuvo, tinkle „Telegram“ pranešė šio miesto karinės administracijos vadovas Tymūras Tkačenka.

Smūgis Kyjivui: trys žmonės žuvo, sužeistųjų skaičius išaugo iki 31, tarp jų – septyni vaikai / EPA-ELTA nuotr.

„Iki šiol patvirtinta, kad buvo sužeistas 31 žmogus (tarp jų – septyni vaikai), o trys žuvo. Žmonės iš skirtingų vietų toliau kreipiasi į medikus pagalbos. Mažiausiai septyni buvo hospitalizuoti dėl įvairaus sunkumo sužalojimų“, – pareiškė jis.

Anot T. Tkačenkos, Rusijos atakų pobūdis krypsta intensyvesnio teroro prieš civilius gyventojus linkme.

„Dabar matome priešo bepiločių orlaivių bandymus kiekvieną naktį prasiskverbti į miestą. O ši naktis parodė, kad pagrindinis jų tikslas yra gyventojų terorizavimas. Desnos, Obolonsko ir Darnicio rajonuose smogta keturiose vietose. Tai grynai gyvenamieji rajonai“, – pridūrė jis.

T. Tkačenka pažymėjo, kad sunkiausia padėtis susidarė Desnos rajone, kur bepilotis orlaivis smogė į devynių aukštų pastatą, griuvo konstrukcijos.

Matome priešo bepiločių orlaivių bandymus kiekvieną naktį prasiskverbti į miestą.

„Patvirtinta, kad čia buvo sužeisti 26 žmonės, įskaitant penkis vaikus. Trys žmonės žuvo, tarp jų – motina ir jos 19-metė dukra, kurias nužudė rusai“, – sakė jis.

Kitoje Desnos rajono vietoje buvo apgadintas 16 aukštų daugiabutis.

„Smarkiai nukentėjo butai, išdužo langai. Čia buvo sužeisti mažiausiai penki žmonės, įskaitant du vaikus, jauniausiajam – ketveri“, – pažymėjo T. Tkačenka.

Be to, rajone buvo apgadintas vaikų darželis. T. Tkačenka nurodė, kad Darnicio rajone nukentėjo privati gyvenamoji zona, buvo sunaikintas mažiausiai vienas automobilis. Obolonsko rajone bepilotis orlaivis taip pat apgadino daugiabutį, tačiau niekas nenukentėjo.

Kaip jau skelbė naujienų agentūra „Ukrinform“, spalio 26-osios naktį Kyjivą atakavo Rusijos bepiločiai orlaiviai. Anksčiau buvo pranešta apie tris žuvusius ir 29 sužeistus žmones.

