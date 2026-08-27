Smurtinis incidentas mokykloje netoli Berlyno: žuvo 18-metė moksleivė ir 30-metis vyras

Regioninis visuomeninis transliuotojas RBB ir vienas vietos dienraštis skelbė, kad Goseno-Neu Citau miestelio, esančio netoli Vokietijos sostinės, vidurinėje mokykloje buvo paskelbtas pavojaus signalas.
Laikraštis „Maerkische Allgemeine Zeitung“ internete informavo, kad sulaikytas 19 metų vyras yra aukos buvęs vaikinas.
Leidinys nurodė, kad 30-metis vyras žuvo bandydamas įsikišti, tačiau nepatikslino, ar buvo panaudotas ginklas ir ar buvo sužeisti kiti žmonės.
Policija anksčiau patvirtino tik tai, kad buvo sunkiai sužaloti du asmenys, kad pareigūnai atvyko į įvykio vietą ir kad įtariamasis buvo sulaikytas.
Vaizduose iš gatvių netoli šios privačios vidurinės mokyklos buvo matyti greitosios pagalbos automobilis ir daug kitų avarinių tarnybų automobilių, be to, buvo dislokuoti gelbėjimo sraigtasparniai.
Praėjusį mėnesį po išpuolio vidurinėje mokykloje Vokietijos pietuose buvo sunkiai sužeistos dvi mergaitės ir sulaikytas 16-metis įtariamasis.
Tarnybos tuo metu teigė, kad įtariamasis dėl to išpuolio patyrė „psichikos sveikatos krizę“.
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