Per smurtinius protestus Peru žuvo vienas žmogus, daugiau kaip 100 sužeista

Į jaunimo vadovaujamas demonstracijas Limoje ir keliuose kituose miestuose į gatves išėjo tūkstančiai perujiečių, nusivylusių tuo, kad valdžia nesugeba išspręsti gilėjančios nusikalstamumo krizės.
Prezidentas Jose Jeri, kurio atėjimas į valdžią prieš kelias dienas nepadėjo numalšinti piktų protestų prieš šalies politinę klasę, socialiniame tinkle „X“ pranešė apie „32-ejų metų piliečio Eduardo Ruizo Sanzo žūtį“.
Ombudsmeno biuras pranešė, kad daugiau nei 100 žmonių buvo sužeisti, patikslindamas ankstesnius duomenis apie susirėmimus netoli Kongreso Limos centre.
Pietų Amerikos šalį jau ilgas savaites krečia protestai, o penktadienį įstatymų leidėjai balsavime pritarė tuometinės prezidentės Dinos Boluarte, kurią kritikai kaltina dėl krizės, atstatydinimui.
Laikinuoju prezidentu iki balandį įvyksiančių rinkimų tapo J. Jeri, dešiniųjų pažiūrų politikas, anksčiau ėjęs Kongreso vadovo pareigas.
Trečiadienį protestuoti kvietė jaunimo vedamas kolektyvas, menininkų grupės ir profesinės sąjungos.
Artėjant nakčiai kai kurie protestuotojai bandė pralaužti Kongresą juosiančią saugumo užtvarą, sakė naujienų agentūros AFP korespondentas. Kai kurie iš minios taip pat mėtė akmenis ir padeginėjo fejerverkus.
Riaušių malšinimo įranga apsirūpinusi policija atsakė ašarinėmis dujomis.
49 metų laisvai samdoma darbuotoja Amanda Meza, žygiuodama link Kongreso, AFP teigė, kad „valstybė nesuteikia jokio saugumo“, paminėdama valstybėje išaugusius turto prievartavimo ir žmogžudysčių mastus.
D. Boluarte nušalinimas nuo pareigų įvyko po autobusų bendrovių, prekybininkų ir studentų protestų dėl nusikalstamų gaujų vykdomų plėšimų ir išpuolių prieš tuos, kurie atsisako mokėti pinigus už apsaugą.
Turto prievartavimas ir užsakomosios žmogžudystės tapo kasdienybe šioje Pietų Amerikos šalyje.
Tokios gaujos kaip „Los Pulpos“ ir visoje Lotynų Amerikoje veikianti Venesuelos „Tren de Aragua“ už išpirką grobia įvairių visuomenės sluoksnių atstovus.
J. Jeri bandė sušvelninti protestus, žadėdamas „paskelbti karą“ organizuotam nusikalstamumui.
