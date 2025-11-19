Per sniego audrą Patagonijoje penki užsienio turistai

Dėl smarkaus snygio nelaimės vietą sunku pasiekti. Vyriausybės duomenimis, ten vėjo greitis siekė iki 190 km/h. Pačiuose Čilės pietuose ką tik prasidėjo pavasaris.
„Reiškiu gilią užuojautą penkių asmenų, turinčių Meksikos, Vokietijos ir Didžiosios Britanijos pilietybes, kurie žuvo per tragediją Torres del Paine, šeimoms, draugams ir artimiesiems, – tinkle „X“ rašė prezidentas Gabrielis Boricas. – Būkite tikri, kad šiuo sunkiu metu sulauksite visiškos Čilės institucijų paramos“.
Torres del Paine Pataginijoje yra vienas žinomiausių Čilės nacionalinių parkų. Nuo 1978 m. UNESCO pripažįsta jį kaip biosferos rezervatą. Jis yra už maždaug 2 tūkst. 800 km į pietus nuo sostinės Santjago. Ypač žinomi trys granito kalnai parko centre, kurie stiebiasi į viršų 2 tūkst. 700 km. Oficialiais duomenimis, kasmet regioną aplanko apie 600 tūkst. turistų.
