 Per sniego laviną Alpėse žuvo žmogus, dar keturi – sužeisti

Per sniego laviną Alpėse žuvo žmogus, dar keturi – sužeisti

2026-01-17 17:59
Ieva Venskevičiūtė (ELTA)

Vokietijos pilietis žuvo po sniego lavina Šveicarijos Alpėse, o dar keturi žmonės sužeisti slidinėdami lygumų slidėmis, šeštadienį pranešė Šveicarijos policija.

Per sniego laviną Alpėse žuvo žmogus, dar keturi – sužeisti
Per sniego laviną Alpėse žuvo žmogus, dar keturi – sužeisti / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Incidentas įvyko penktadienį Baduso kalno viršūnėje netoli Tuječo kaimo šalies pietų centrinėje dalyje.

Policijos duomenimis, lavina užgriuvo septynių lygumų slidininkų grupę, iš kurių penkis palaidojo sniegas.

Vienas slidininkas iš grupės paskambino vietos policijai, kuri į įvykio vietą pasiuntė sraigtasparnius su gelbėtojais ir šunimis.

Vokietijos pilietis buvo rastas be gyvybės ženklų po sniegu ir ledu, pranešė policija. Keturi kiti sužeistieji, kurių pilietybės nenurodytos, patyrė lengvus sužalojimus ir buvo nuskraidinti į netoliese esančias ligonines.

Šiame straipsnyje:
sniego lavina
Šveicarijos Alpės
žuvo žmogus
sužeisti

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų