 Sniego lavina Kaukazo kalnuose pražudė vienuoliką alpinistų

Sniego lavina Kaukazo kalnuose pražudė vienuoliką alpinistų

2026-09-07 11:10
Marius Jakštas (ELTA)

Per sniego laviną Rusijos Kaukazo kalnuose žuvo 11 alpinistų, dar šeši laikomi dingusiais be žinios, pirmadienį pranešė šalies gelbėjimo tarnybos.

<span>Sniego lavina Kaukazo kalnuose pražudė vienuoliką alpinistų</span>
Sniego lavina Kaukazo kalnuose pražudė vienuoliką alpinistų / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos duomenimis, sekmadienį Bezengi tarpeklyje nuo kalno šlaito nuslinkusi lavina užgriuvo 33 alpinistų grupę.

Pasak naujienų agentūros „Reuters“, lavina sekmadienį apie 17 val. vietos laiku nuslinko nuo Mižirgio kalno – vienos iš aukščiausių viršūnių Rusijos Šiaurės Kaukaze.

„Deja, žuvo 11 žmonių“, – pranešė ministerija.

Priduriama, kad dar šeši žmonės buvo sužeisti, dešimt alpinistų saugiai nusileido nuo kalno, o šeši tebėra dingę be žinios.

Paieškos ir gelbėjimo operacijoje dalyvavo daugiau nei 50 žmonių. Gelbėtojų teigimu, darbus apsunkino sudėtingas reljefas ir didelė tolesnių lavinų grėsmė.

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