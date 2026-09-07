Sniego lavina Kaukazo kalnuose pražudė vienuoliką alpinistų

Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos duomenimis, sekmadienį Bezengi tarpeklyje nuo kalno šlaito nuslinkusi lavina užgriuvo 33 alpinistų grupę.
Pasak naujienų agentūros „Reuters“, lavina sekmadienį apie 17 val. vietos laiku nuslinko nuo Mižirgio kalno – vienos iš aukščiausių viršūnių Rusijos Šiaurės Kaukaze.
„Deja, žuvo 11 žmonių“, – pranešė ministerija.
Priduriama, kad dar šeši žmonės buvo sužeisti, dešimt alpinistų saugiai nusileido nuo kalno, o šeši tebėra dingę be žinios.
Paieškos ir gelbėjimo operacijoje dalyvavo daugiau nei 50 žmonių. Gelbėtojų teigimu, darbus apsunkino sudėtingas reljefas ir didelė tolesnių lavinų grėsmė.
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