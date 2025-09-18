Socialiniuose tinkluose plinta siaubingas iššūkis: trylikametė atsidūrė reanimacijoje

Pietų Karolinos valstijoje 13-metė mergaitė vos neperdozavo „Benadryl“ tablečių. Ji suvartojo didesnę nei rekomenduojama dozę, atsižvelgdama į iššūkį, kurį pamatė socialiniuose tinkluose.
„Benadryl“ – difenhidraminas. Tai antihistamininis ir raminamasis vaistas.
Paauglės motina vietos žinių portalui „WMBF News“ sakė, kad jos dukra praėjusią savaitę pradėjo patirti haliucinacijas, o jos širdies ritmas pasiekė beveik 200 dūžių per minutę. Paauglės tėvai skubiai nuvežė ją į ligoninę, kai po jos pagalve rado išbertą piliulių buteliuką. Jie pastebėjo, kad trūksta nemažai tablečių, motina pasakojo naujienų tarnybai.
„Paklausiau jos, kiek ji išgėrė, ir ji pasakė, kad dvi, bet aš nepatikėjau, nes buteliukas buvo atidarytas ir ant lovos buvo tablečių“, – sakė paauglės motina. „Mano vyras ir aš jas suskaičiavome ir pastebėjome, kad trūksta didelio kiekio.“
Mergaitė gydytojams pasakojo, jog draugas jai pasakė, kad ji gali apsvaigti, jei išgers pakankamai raminamųjų tablečių. Motina teigė, kad dukros socialinių tinklų kanale rado daugybę populiarių vaizdo įrašų apie paauglius, kurie, kaip įtariama, vartoja šį įprastą nereceptinį vaistą, siekdami patirti svaigulį.
„Jie visi buvo vaikai, vartojantys „Benadryl“, ir tai mane nustebino. Maniau, kad tai yra saugus vaistas. Ne kažkas, su kuo paaugliai galėtų turėti reikalų.“
„Buvo tikrai baisu. Tai buvo vienas sunkiausių dalykų, kuriuos esame išgyvenę. Tai tikrai padarė jai didelį poveikį, nes ji negali prisiminti, kas nutiko tą naktį, o kitą dieną pabudusi ligoninėje labai išsigando“, – sakė motina.
Ji paskatino kitus tėvus būti budriais dėl šios populiarios tendencijos. „Tiesiog nenoriu, kad kuris nors kitas tėvas tai patirtų“, – sakė ji.
Kaip galima pastebėti socialiniame tinkle „Tik Tok“, Lietuvoje jau yra užblokuotas bet koks turinys, susijęs su šiomis tabletėmis. Taip pat pabrėžiama informacija apie saugumą ir tokių iššūkių pavojingumą.
„Benadryl“ trečiadienį, rugsėjo 17 d., pareiškime, skirtame portalui „PEOPLE“, teigė: „Mūsų gaminių naudotojų sveikata ir saugumas yra mūsų pagrindinis prioritetas. Šis internetinis „iššūkis“ kelia didelį susirūpinimą ir yra pavojingas. Imamės veiksmų, kad sustabdytume šio elgesio plitimą, bendradarbiaudami su socialinių tinklų platformomis ir jų saugos komandomis, kad pašalintume šiuos pavojingus įrašus, įskaitant bet kokį naują turinį, kurį identifikuojame stebėdami.“
„Mes labai rimtai žiūrime į tinkamą mūsų produktų naudojimą ir bendradarbiaujame su ne pelno partneriais ir sveikatos priežiūros specialistais, kad šviestume tėvus ir globėjus apie tinkamą nereceptinių produktų naudojimą ir saugų saugojimą, įskaitant produktus, kurių sudėtyje yra difenhidramino“, – rašoma pareiškime. „Kaip ir su bet kokiu nereceptiniu vaistu, rekomenduojame vartotojams atidžiai perskaityti ir laikytis nurodymų etiketėje ir kreiptis į savo sveikatos priežiūros specialistą, jei kyla klausimų.
2020 m. FDA (Maisto ir vaistų administracija) išdavė įspėjimą dėl „didesnių nei rekomenduojama „Benadryl“ dozių vartojimo“. „FDA žino apie naujienų pranešimus, kad paaugliai atsiduria greitosios pagalbos skyriuose arba miršta, dalyvaudami „Benadryl iššūkyje“,“ – teigė agentūra tuo metu, pridėdama, kad tai gali „sukelti rimtų širdies problemų, traukulius, komą ar net mirtį.“
Naujausi komentarai