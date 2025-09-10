Per sprogimą Pietų Korėjos karinėje bazėje sužeista mažiausiai dešimt žmonių

Sprogimas įvyko karinėje bazėje šiauriniame pasienio mieste Padžu, sakoma Gynybos ministerijos pranešime. Artilerijos dalinys ten vykdė pratybas, imituojančias kovinio šaudymo procedūras, tačiau be tikrų šaudmenų.
„Trečiadienį apie 15 val. 24 min. vietos (9 val. 24 min. Lietuvos) laiku netikėtai sprogo imitacinis mokomasis sviedinys, skirtas artilerijos ugniai ir dūmams imituoti“, – sakoma pareiškime.
Ministerija nurodė, kad buvo sužeista mažiausiai 10 karių, įskaitant du, kurie patyrė sunkius rankų ir šlaunų nudegimus.
Karo medikai įvykio vietoje suteikė pirmąją pagalbą, o priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos atsiuntė šešis greitosios pagalbos automobilius, teigiama ministerijos pranešime.
Daugiau informacijos ji nepateikė, tačiau teigė, kad sprogimo priežastis tiriama.
Padžu bazė yra maždaug už 50 km į šiaurės vakarus nuo Seulo, netoli stipriai įtvirtintos sienos su Šiaurės Korėja, kur yra keli Pietų Korėjos kariniai objektai.
Abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes jų 1950–1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi.
Pietų Korėjoje dėl ilgai trunkančios įtampos su branduolinį ginklą turinčia Šiaurės Korėja visi jaunesni nei 30 metų vyrai privalo atlikti privalomąją karinę tarnybą.
