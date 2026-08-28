Sprogimas nusinešė rusų papulkininkio gyvybę

Galingas sprogimas nugriaudėjo Sankt Peterburge. Mašinos gabalai išlakstė dešimtis metrų. Aiškėja, kad automobiliu važiavo 53-ejų metų rusų papulkininkis su žmona. Vyras, buvęs karo lakūnas, žuvo iškart, moteris išvežta į reanimaciją.
„Prisiekiu, iš baimės vos į kelnes neprikroviau“, – sakė vyras.
Sprogimas nugriaudėjo Slaviankos rajone, kuris garsėja kaip vidutinio ir aukštesnio rango kariškių kvartalas. Rusijos gynybos ministerijai čia priklausė net trečdalis būstų.
Visureigis sprogo vairuotojui užvedus variklį ir pavažiavus kelis metrus. Manoma, kad detonavo savadarbis sprogmuo. Socialiniai tinklai ūžia dėl „likimo ironijos“ – galimai auka atsiėmė siuntinį iš „Ozon“. Ši internetinės prekybos kompanija – Ukrainos atakų taikiklyje.
Ukrainiečių dronai toliau šienauja „Ozon“ sandėlius – minus du Orenburge ir Ufoje.
OZ propagandistai keikiasi, kad okupuotame Donbase šešios Ukrainos raketos smigo į rusų štabą. Dar nebaigtas statyti kompleksas veikė kaip slėptuvė įrangai ir šarvuočiams.
Vis dėlto Rusijos kariuomenės vadui Gerasimovui vaidenasi tik laimėjimai. Jis nuvyko pas karius ties fronto linija Ukrainoje ir pareiškė, kad iki vis dar jų neužimamo Slovjansko, tiksliau – jo priemiesčių, teliko keturi kilometrai.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
O Ukrainos civiliai kentė antskrydžius. Po atakų kilo gaisrai. Sumų mieste smogta į gyvenamąjį rajoną – yra aukų: mažiausiai vienas žmogus žuvo, keli sužeisti.
Priešas taikėsi į Poltavos ir Chersono regionus. Chersone smogė į autobusą.
Puolė ir Odesos uostamiestį. Į Kyjivą leido ir dronus, ir raketas. Vienas numuštas dronas vos nekliudė tilto.
Sostinėje žuvusiųjų šįkart nėra.
Į nugarą alsuojantį karą vis labiau jaučia Ukrainos kaimynė Rumunija.
„Įtartiną objektą turistai aptiko apie septintą ryto. Jie ištraukė orlaivį į krantą ir iškvietė tarnybas“, – pasakojo žurnalistė.
Jūros bangos išplovė ne šiaip droną, o prikrautą sprogmenų.
Išminuotojai pliaže droną užkasė smėlyje ir susprogdino. Beje, Rusijai puolant Ukrainą, vakar vakare bepilotis orlaivis pažeidė ir Moldovos oro erdvę.
Sisteminis posūkis – net Vengrijoje, iš valdžios pasitraukus Putino draugui Orbanui. Naujoji vyriausybė Rusiją jau įvardija „grėsme“ šaliai, Europai ir pasaulinei tvarkai. Oficialiame dokumente įrašyta ir tai, kad Vengrija smerkia Rusijos karinę agresiją Ukrainoje.
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