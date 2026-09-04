Stebuklas Nepale: išgelbėti du tunelyje įstrigę darbininkai

Energetikos ministerijos paskelbtame vaizdo įraše matyti džiūgaujantys gelbėtojai, išvydę iš purvinos angos išlendantį vyrą. Gelbėtojai padėjo jam atsistoti ir ant nugarų išnešė į sraigtasparnį.
Nuotraukoje matyti antrasis purvu aplipęs vyras, sudėjęs rankas maldai, kai gelbėtojai nešė jį ant neštuvų.
Gelbėtojai stebuklu vadino šių vyrų išsigelbėjimą po praėjusį trečiadienį įvykusios nelaimės, per kurią Kinijoje ir Nepale žuvo mažiausiai 1200 žmonių ir daugiau nei 5000 dingo.
Išgelbėtieji yra 45 metų darbininkas Kabiras Maharjanas ir 30 metų mechanikas Sanjay Shahas. Nepalo kariuomenė pranešė, kad abu vyrai gauna medicinos pagalbą, paieškos ir gelbėjimo operacijos tęsiamos.
Abu šie vyrai buvo tarp šimtų hidroelektrinės darbuotojų, dingusių per rugpjūčio 26 d. ištikusią nelaimę, kai po didžiulės ledyno ir uolienų griūties Kinijos ir Nepalo pasienyje regioną nusiaubė milžiniškas purvo ir nuolaužų srautas. Nepalo užsienio reikalų ministras Shisiras Khanalas uolų ir ledo lavinos sukeltą bangą pavadino Himalajų cunamiu.
Energetikos ministras Birajas Bhakta Shrestha patvirtino, kad gelbėjimo darbai tunelyje „Trishuli 3A“ tęsiami.
Paieškos vyksta ir kitose vietose. Potvyniai sunaikino mažiausiai 12 hidroelektrinių projektų. Iš pradžių vyriausybė sakė mananti, kad keliuose tuneliuose gali būti gyvų daugiau nei 100 darbuotojų.
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