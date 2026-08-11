Stichinės nelaimės pirmąjį pusmetį pridarė nuostolių už 100 mlrd. dolerių

Nepaisant smarkių audrų Jungtinėse Valstijose ir mirtinų žemės drebėjimų, birželį įvykusių Venesueloje, nuostoliai buvo gerokai mažesni nei 152 mlrd. JAV dolerių, užfiksuoti pirmąjį praėjusių metų pusmetį, teigiama grupės naujausioje ataskaitoje. Nuostoliai taip pat buvo 10 proc. mažesni nei dešimties metų vidurkis šiuo laikotarpiu.
Tačiau „Swiss Re“, kuri teikia perdraudimo paslaugas draudimo bendrovėms, pažymėjo, kad nuostoliai dėl stichinių nelaimių dažnai padidėja antroje metų pusėje, daugiausia dėl uraganų Šiaurės Atlanto vandenyne.
„Mažesni nuostoliai pirmoje metų pusėje nereiškia, kad rizika išnyko, – sakė grupės atstovas Balzas Grollimundas. – Vienas didelis uraganas, žemės drebėjimas ar miškų gaisras gali greitai pakeisti padėtį.“
Dėl visoje Europoje jau kurį laiką vyraujančio didelio karščio miškų gaisrų sezonas Prancūzijoje ir Ispanijoje prasidėjo anksčiau. Čia jau sunaikinta tūkstančiai namų ir verslo objektų, taip pat infrastruktūros.
„Miškų gaisrų rizika iki šiol sudarė tik palyginti nedidelę dalį apdraustų nuostolių Europoje. Tačiau tai yra sparčiausiai auganti klimato grėsmė pasauliniu mastu“, – teigė bendrovė.
Ji nurodė, kad, atsižvelgiant į infliaciją ir kitus veiksnius, draudžiamieji nuostoliai dėl miškų gaisrų Europoje nuo 1970 metų kasmet didėjo 8–11 proc.
Žvelgdama į ateitį, „Swiss Re“ įspėjo, kad klimato reiškinys „El Niño“, kuris prasidėjo birželį ir, kaip manoma, pasieks kulminaciją vėliau šiais metais, gali padidinti su oro sąlygomis susijusių nelaimių išlaidas.
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