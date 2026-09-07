 Stiprūs vėjai kursto miško gaisrą Turkijos pietvakariuose

Stiprūs vėjai kursto miško gaisrą Turkijos pietvakariuose

2026-09-07 16:56
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Ugniagesiai Turkijos pietvakarinėje Muhlos provincijoje kovoja su stiprių vėjų kurstomu miško gaisru, pirmadienį pranešė valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“.

<span>Stiprūs vėjai kursto miško gaisrą Turkijos pietvakariuose</span>
Stiprūs vėjai kursto miško gaisrą Turkijos pietvakariuose / Scanpix nuotr.

Gaisras veikia kaimyninius Mentesės ir Ulos rajonus, evakuoti trys namai, teigiama pranešime. Gaisro priežastis vis dar nežinoma.

Muhlos gubernatorius Idris Akbiyikas „Anadolu“ sakė, kad gaisro gesinimo darbai vyksta tiek iš oro, tiek ant žemės. Be trijų namų gyventojų, taip pat evakuoti galvijai ir avys.

Stiprūs vėjai kursto liepsnas, su kuriomis kovoja septyni lėktuvai, 13 sraigtasparnių, 32 gaisriniai automobiliai ir 232 gelbėjimo tarnybų darbuotojai.

Turkijos miškų valdyba tinkle „X“ nurodė, kad dar vienas miško gaisras Antalijos provincijoje buvo suvaldytas.

Miškų gaisrai Turkijoje vasarą yra dažnas reiškinys. Gaisrus neretai sukelia prastai prižiūrimos elektros linijos, einančios per miškus, pažymėjo Stambulo universiteto ekspertas Cihanas Erdönmezas.

Miškininkystės ministras Ibrahimas Yumakli teigė, kad 2025 m. Turkijoje kilo daugiau nei 5 tūkst. miškų gaisrų, iš kurių 96 proc. tiesiogiai arba netiesiogiai sukėlė žmonės.

Šiame straipsnyje:
miškų gaisrai turkijoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų