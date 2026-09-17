Sudane sugriuvus aukso kasyklai žuvo mažiausiai 82 žmonės

Du kasyklos griūtį Vakarų Kordofano valstijoje išgyvenę kalnakasiai agentūrai AFP papasakojo apie antradienį prasidėjusią ir visą naktį trukusią gelbėjimo operaciją, kurios metu iki aušros buvo rasta 60 žuvusiųjų kūnų.
Dar 22 kūnai buvo rasti trečiadienį, nurodė vietos administratorius iš sukarintų Greitojo palaikymo pajėgų (RSF), kurios kontroliuoja Vakarų Kordofaną ir nuo 2023 metų kariauja su šalies kariuomene.
„Penkiasdešimt žmonių buvo sužeisti, o nežinomas jų skaičius vis dar yra įstrigę po griuvėsiais“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis, prašydamas neviešinti jo vardo ir pavardės, nes nėra įgaliotas kalbėti šios grupuotės pasiskelbtos lygiagrečiosios vyriausybės vardu.
Nuo Sudano karo pradžios abi konflikto šalys daugiausia yra finansuojamos iš milijardais dolerių vertinamos prekybos auksu šioje šalyje.
Sudano pareigūnų ir kasybos pramonės šaltinių teigimu, beveik visas abiejų šalių išgaunamas auksas keliauja į Jungtinius Arabų Emyratus, kurie neigia plačiai paplitusius pranešimus, kad ginkluoja RSF.
Kadangi didelė šalies gyventojų dalis neturi darbo, daugelis jaunų sudaniečių įsitraukė į pavojingą aukso karštligę, šio tauraus metalo dažniausiai ieškodami neprižiūrimose kasyklose, tokiose kaip „Al-Zaraa“ Vakarų Kordofane.
„Visi labai sunkiai dirba, kad surastų kūnus ar likusius gyvus žmones, tačiau tai daryti sudėtinga“, – po visą naktį trukusios gelbėjimo operacijos agentūrai AFP sakė vienas iš išsigelbėjusiųjų, Khairas al Sayyedas Jabara, operacijoje dalyvavęs kartu su kitais kalnakasiais, paieškų metu naudojusiais tuos pačius primityvius įrankius, kuriais kasa auksą.
„Mums reikia sunkiosios technikos, kad pašalintume uolienas ir žemę“, – pridūrė jis.
Didžioji dalis Sudano aukso išgaunama amatininkų ir nedidelėse, nebenaudojamose ar neformaliose zonose veikiančiose kasyklose – tokiose, kaip „Al-Zaraa“.
Kalnakasiai dirba rankomis ir primityviais įrankiais už menką dieninį užmokestį. Norėdami iš žemės grumstų išgauti aukso grynuolius, jie naudoja pavojingas chemines medžiagas, įskaitant cianidą, kurios aplinkinėse vietovėse dažnai sukelia plačiai paplitusias ligas.
Europos Sąjunga liepos mėnesį uždraudė pardavinėti ir tiekti Sudanui bei į šią šalį eksportuoti gyvsidabrį ir cianidą, nerimaudama dėl jų naudojimo išnaudotojiškoje prekyboje auksu.
Kasyklų griūtys Sudane yra dažnas reiškinys. Kariuomenės kontroliuojamoje šiaurėje ir rytuose jos įvyksta nebenaudojamose kasyklų šachtose, į kurias jauni vyrai slapta patenka tikėdamiesi užsidirbti dieninį uždarbį.
Naujausi komentarai