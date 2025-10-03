Sudaužė automobilį ir pradingo: po dviejų parų rastos moters istorija pažėrė šokiruojančių detalių

Pareigūnai teigia, kad moteris, vardu Jennifer Fisher, sudaužė savo transporto priemonę, pilnai nusirengė visus drabužius ir sąmoningai nuėjo į mišką, ketindama ten pasilikti kelias dienas.
Po dviejų dienų, maždaug 5.35 val. ryto, valdžios institucijos gavo kelis skambučius numeriu 911, pranešančius apie moterį be drabužių, gulinčią griovyje 4400-ajame Johnston kelio kvartale“, teigiama antrajame šerifo biuro pranešime spaudai. Kai kurie skambinantieji teigė, kad tas asmuo gali būti dingusi moteris.
Atvykus į vietą, tarnybos patvirtino, kad griovyje rasta moteris iš tiesų yra dingusioji J. Fisher, kurios vienintelis nusiskundimas buvo „dirginimas nuo ugninių skruzdėlių įkandimų“.
J. Fisher iš pradžių nebuvo atvira su pareigūnais, tačiau patvirtino, kad sudaužė savo transporto priemonę, nusirengė drabužius ir nuėjo į mišką, ketindama ten pasilikti kelias dienas.
Iš pradžių valdžios institucijos manė, kad J. Fisher pasišalino iš įvykio vietos mėlynos spalvos elektriniu dviračiu, kuris buvo pritvirtintas prie jos automobilio galo. Tačiau pareigūnai pranešė, kad J. Fisher jiems pasakė, jog „jis nebuvo su ja“.
J. Fisher taip pat planavo apsistoti „Airbnb“ nuomoje dvi naktis, tačiau valdžios institucijos nežinojo nuomojamo turto vietos.
Moteris, kai buvo rasta, buvo nugabenta į regioninį medicinos centrą medicininei apžiūrai, pranešė St. Lucie apygardos šerifo biuras. Tyrimas šiuo atveju tęsiamas.
Į dingusios moters paieškas žmonės aktyviai įsitraukė ir socialiniuose tinkluose.
