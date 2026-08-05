Sulaikyta moteris, įtariama Londono centre sužalojusi keturis vyrus

Pasak Londono miesto policijos, 47-erių metų moteris, įtariama puolamojo ginklo turėjimu ir užpuolimu, buvo sulaikyta po išpuolio panaudojant duriamąjį ginklą, kuris buvo surengtas šiek tiek prieš 12 val. 30 min. vietos laiku (14 val. 30 min. Lietuvos laiku).
Trečiadienio popietę ji tebebuvo sulaikyta, nurodė policija ir pridūrė, kad pareigūnai incidento vietoje konfiskavo žirkles.
Policija pridūrė, kad per incidentą nukentėjo keturi 34-erių, 39-erių, 42-ejų ir 52-ejų metų amžiaus vyrai. Visi jie buvo nuvežti į ligoninę, bet du po kelių valandų buvo išrašyti, o likę du tebėra gydomi dėl sužalojimų, kurie, pasak policijos, „nelaikomi pavojingais gyvybei ar lemiančiais gyvenimo pokyčius“.
„Nors tyrimas dar tik prasidėjo, norėtume nuraminti bendruomenę, kad šiuo metu manome, jog tai yra pavienis su psichine sveikata susijęs incidentas“, – trumpame pareiškime pažymėjo Londono miesto policijos vyriausiasis superintendentas Jasonas Stewartas (Džeisonas Stiuartas).
Netoliese esančiame restorane dirbantys liudininkai teigė, jog policija panaudojo elektrošoko prietaisus, kad suimtų moterį. Ši moteris, anot jų, yra žinoma kaip benamė, kuri dažnai lankydavosi šiame rajone.
„Jie (policijos pareigūnai) vijosi moterį, kuri rankoje laikė peilį“, – naujienų agentūrai AFP pasakojo padavėjas Ahmadas, kuris atsisakė nurodyti savo pavardę.
„Mačiau, kaip policija prieš tą moterį panaudojo elektrošoką – tai buvo vienintelis būdas priversti ją numesti peilį“, – sakė jis.
Policija savo pareiškimuose nepatvirtino elektrošoko prietaisų panaudojimo.
Gatvė, kurioje įvyko incidentas ir kurioje yra išsirikiavusios parduotuvės bei lauko kavinių staliukai, kelias valandas buvo aptverta policijos juosta.
Žiniasklaidos po incidento paskelbtose nuotraukose buvo matyti greitosios pagalbos sraigtasparnis šalia esančioje Trafalgaro aikštėje.
Kitas liudininkas, padavėjas Arjanas (Ardžanas), pasakojo, kad darbuotojai matė po užpuolimo kilusią sumaištį ir pažymėjo: „Net patys nukentėjusieji negalėjo patikėti tuo, kas vyksta.“
„Matėme ant žemės gulinčius žmones ir iš karto atvyko policija“, – sakė jis.
„Mes pažįstame tą moterį. Nežinau jos vardo, bet ji visada būna šioje gatvėje, ji buvo benamė ir niekada neavėjo batų“, – pridūrė jis.
Šaudymai Jungtinėje Karalystėje, kur prekyba šaunamaisiais ginklais yra griežtai reguliuojama, pasitaiko retai, tačiau vyriausybei sunkiai sekasi pažaboti peilių ir kitų aštrių daiktų naudojimą.
Naujausi komentarai