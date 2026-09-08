Sulaikytas įtariamasis dėl virtinės sabotažo aktų Vokietijos elektros tinkluose

Pranešta, kad vyras buvo sulaikytas Vaisveilerio (Weisweiler) jėgainės rajone netoli vakarinio Acheno miesto, po kelias dienas trukusių tyrimų dėl virtinės incidentų svarbių infrastruktūros objektų vietose.
Policija pradėjo 48 metų vyro paiešką, kai jis žiniasklaidai ir valdžios institucijoms išsiuntė laiškus ir juose prisiėmė atsakomybę už išpuolius. Pranešama, kad jo motyvas buvo susijęs su klimatu, laiškuose kritikuojama elektros gamyba iš iškastinio kuro.
Įtariamasis mėgino panaudoti savadarbes raketas, kad per aukštos įtampos elektros linijas permestų ploną laidą ir taip sukeltų trumpąjį jungimą mažiausiai dviejose vietose Šiaurės Reino-Vestfalijos ir Brandenburgo žemėse.
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