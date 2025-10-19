Sulaukęs 48 metų mirė grupės „Limp Bizkit“ įkūrėjas Samas Riversas

„Šiandien netekome savo brolio. Savo grupės nario. Mūsų plakančios širdies“, – rašoma grupės narių Fredo Dursto, Weso Borlando, Johno Otto ir DJ Lethal pareiškime socialiniame tinkle „Instagram“. Jame nenurodyta mirties priežastis.
„Samas Riversas buvo ne tik mūsų bosistas – jis buvo gryna magija... Nuo pat pirmos natos, kurią sugrojome kartu, Samas įnešė šviesos ir ritmo, kurių niekada nepavyks pakeisti. Jo talentas buvo lengvas, jo buvimas nepamirštamas, jo širdis didžiulė“, – rašė grupės nariai.
Grupę „Limp Bizkit“ 1994 m. įkūrė S. Riversas ir F. Durstas, o 1997 m. ji išleido debiutinį albumą „Three Dollar Bill, Y‘all“.
Remdamasi sėkmingu antruoju albumu, grupė išleido trečiąjį – „Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water“, kuris pakilo į pirmą JAV „Billboard 200“ sąrašo vietą ir per pirmąją savaitę po išleidimo 2000 m. buvo parduotas daugiau nei milijono kopijų tiražu.
2015 m. S. Riversas paliko grupę, nes, kaip teigiama apie roko muziką rašiusio autoriaus Jono Wiederhorno knygoje, jis sirgo „kepenų liga dėl per didelio alkoholio vartojimo“.
2018 m. jis sugrįžo į „Limp Bizkit“ ir dalyvavo 2021 m. išleidžiant naujausią grupės albumą, „Still Sucks“.
Grupės nariai savo šeštadienio pranešime S. Riversą vadino „tikra legendų legenda“.
„Mes tave mylime, Samai. Visada mintimis būsime su tavimi, – rašė jie. – Ilsėkis ramybėje, broli. Tavo muzika niekada nesibaigs.“
DJ Lethal savo komentare sakė, kad jie yra sukrėsti, ir ragino gerbti šeimos privatumą.
