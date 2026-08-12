Sulaukęs 93 metų mirė buvęs „Toyota“ vadovas Okuda, išpopuliarinęs hibridinį „Prius“

H. Okuda 1995 m. perėmė sunkumų patiriančios įmonės vairą – tapdamas pirmuoju per kelis dešimtmečius vadovu, nepriklausančiu įkūrėjų šeimai – ir skatino tokių novatoriškų produktų kaip „RAV4“ ir „Prius“ kūrimą.
Tuo metu elektromobilių perspektyvos masinėje rinkoje atrodė utopija, o „Prius“ buvo pirmasis pasaulyje serijiniu būdu gaminamas benzininis-elektrinis hibridas.
Šis segmentas, kuriame iki šiol dominuoja Japonijos įmonės, pastaraisiais metais vėl tapo populiarus tarp pirkėjų, kuriuos atbaido aukštos tikrųjų elektromobilių kainos ir, kita vertus, brangūs degalai.
H. Okuda taip pat buvo atsakingas už „Toyota“ gamyklų atidarymą užsienyje, kai įmonė siekė aplenkti „General Motors“ ir tapti didžiausia pasaulyje automobilių gamintoja pagal parduotų automobilių skaičių.
Atvirai ir drąsiai kalbantis H. Okuda, turintis juodąjį karatė diržą, taip pat vadovavo didžiausiai Japonijos verslo lobistų organizacijai „Keidanren“ ir daugelį metų buvo įtakingas vyriausybės patarėjas.
Kaip pranešė „Bloomberg News“, H. Okuda kartą net perėjo džiungles, kad susitiktų su kairiaisiais partizanais Filipinuose, kai aštuntojo dešimtmečio pradžioje ten vadovavo „Toyota“ vietos padaliniui.
„Visi [vadovai] skirtingi. Tačiau apie „Toyota“ galiu pasakyti, kad prieš man tampant prezidentu įmonė buvo laikoma labai konservatyvia, todėl stengiausi, kad taptume veržlesni“, – 1998 m. jis sakė „New York Times“.
„Toyota“ patvirtino AFP, kad H. Okuda mirė, tačiau daugiau detalių nepateikė.
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