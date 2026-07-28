Suomija dėl dronų grėsmės apribojo oro ir jūrų eismą

Pabrėžiama, kad apribojimai oro erdvės naudojimui įsigaliojo po 8 val. ryto. Jūros zonos buvo uždarytos netrukus po to.
Tai yra prevencinė priemonė, susijusi su Ukrainos vykdomomis dronų atakomis Rusijos teritorijoje, priduria „Yle“.
Suomijos generalinio štabo spaudos tarnyba pranešė „Yle“, kad jūros zonų ir oro erdvės uždarymas yra būtinas tam, kad prireikus būtų galima saugiai neutralizuoti dronus, kurie galėtų atsitiktinai patekti į Suomijos teritoriją.
Panašius apribojimus Suomija buvo įvedusi ir anksčiau. Turimais duomenimis, pastarąjį kartą jie taikyti liepos 17 d. Suomijos įlankos rytinėje dalyje. Jie taip pat buvo susiję su Ukrainos dronų atakomis prieš taikinius Rusijoje.
Kaip pranešė Ukrainos naujienų agentūra „Ukrinform“, Suomijos ginkluotosios pajėgos tuomet nustatė laikinus apribojimus jūros zonoje Suomijos įlankos rytinėje dalyje, siekdamos užtikrinti pašalinių asmenų saugumą ir sudaryti sąlygas perimti visus į šią teritoriją galbūt pateksiančius dronus.
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