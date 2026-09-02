Suomija tiria į šalies krantą išmestą droną

Bepilotis rastas antradienį, vienos Porvo salyno salos pakrantėje Suomijos įlankoje, mažiau nei už dviejų valandų kelio automobiliu į rytus nuo sostinės Helsinkio.
„Suomijos sienos apsaugos tarnyba ir policija tiria šį incidentą“, – pranešime teigė gynybos ministras Antti Hakkanenas (Antis Hakanenas).
Pasak tyrimui vadovaujančio Suomijos sienos apsaugos pareigūno Antti Leskelos (Ančio Leskelos), dronas nekėlė pavojaus visuomenei, nes jame nebuvo jokių sprogmenų.
„Nustatyta, kad šis įrenginys yra saugus“, – sakė jis.
A. Leskela nurodė, kad „dar per anksti vertinti“, ar dronas atkeliavo iš kaimyninės Rusijos.
Suomijos gynybos ministerijos pranešime teigiama, kad, pirminiais duomenimis, jis buvo „naudojamas žvalgybai ir kartografavimui“.
Anot A. Leskelos, tai buvo „fiksuoto sparno nepilotuojamas kelių metrų ilgio orlaivis“.
Sienos apsaugos tarnyba aiškinasi orlaivio kilmę, galimą skrydžio maršrutą arba dreifavimo kryptį iki Suomijos, taip pat kitas aplinkybes.
A. Leskela atsisakė plačiau pakomentuoti drono paskirtį, nurodydamas tik tai, kad šis reikalas dar tiriamas.
Jis pridūrė, jog „visai įmanoma“, kad į Suomijos pakrantę droną galėjo atnešti srovė iš kitų Baltijos jūros vietų.
Pastaraisiais mėnesiais Ukraina ne kartą atakavo Rusijos naftos uostus prie Suomijos įlankos, o Suomija šiemet pranešė apie kelis jos teritorijoje nukritusius nuklydusius ukrainiečių dronus.
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