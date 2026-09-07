Suomijoje prieš teismą stos šimtų vaikų išnaudojimu internete kaltinamas vyras

Pirmadienį Pirkanmos apylinkės teisme vyks viešas bylos pristatymas, o nuo antradienio teismo posėdžiai bus tęsiami už uždarų durų.
Vyras kaltinamas 2019–2022 metais įvykdęs įvairius seksualinius nusikaltimus prieš 361 vaiką.
Suomijos visuomeninio transliuotojo „Yle“ teigimu, aukos buvo visoje Suomijoje gyvenantys berniukai.
2023-iųjų gruodį Suomijos policija paskelbė tirianti 27 metų vyrą, įtariamą 364 seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus.
Nacionalinė prokuratūra birželį nurodė, kad prokurorai nusprendė nepateikti kaltinimų trijose iš šių bylų.
Policija gruodį teigė, kad 2022 metais vyro mobiliajame telefone, kurį pareigūnai apieškojo tirdami kitą baudžiamąją bylą, buvo rasta tūkstančiai neatpažintų vaikų vaizdo įrašų ir nuotraukų.
Įtariama, kad vyras su vaikais susisiekdavo per „Snapchat“ ir prašydavo jų nusifotografuoti ar nusifilmuoti su mažai drabužių arba nuogiems bei atsiųsti jam šiuos kadrus.
Pasak policijos, jis taip pat prašydavo jų atlikti seksualinio pobūdžio veiksmus.
Pagrindiniai jam pateikti kaltinimai – seksualinis vaikų išnaudojimas sunkinančiomis aplinkybėmis, seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaizdų, kuriuose vaikai vaizduojami seksualiai, platinimas sunkinančiomis aplinkybėmis, prieš teismą naujienų agentūrai AFP sakė prokuroras.
Tyrimo metu vyras iš dalies pripažino savo kaltę dėl nusikaltimų.
Bylai skirtos apie 45 posėdžių dienos, todėl tikimasi, kad procesas truks „bent jau iki šių metų pabaigos“, teigė teismas.
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