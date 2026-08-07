Suomijos pasieniečiai: šalis tapo tranzito maršrutu migrantų kontrabandininkams

Apie tai skelbia suomių transliuotojas „Yle“.
Teigiama, kad grupė organizavo trečiųjų šalių piliečių perkėlimą iš Baltarusijos į Suomiją, naudodama pastarąją kaip tranzito punktą kelyje į kitas Europos Sąjungos (ES) dalis.
Tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2025 metų gruodžio iki 2026 metų balandžio tinklas padėjo arba bandė padėti daugiau nei 40 asmenų neteisėtai atvykti į Suomiją.
Dauguma gabentų asmenų anksčiau prašė prieglobsčio Latvijoje, o po to keliavo toliau oru iš Latvijos arba vėliau per Estiją jūra.
Tyrėjai teigia, kad tiek nelegalūs migrantai, tiek įtariami nusikalstamos organizacijos nariai yra iš Rytų Afrikos.
Nors pareigūnams pavyko užkirsti kelią kai kuriems bandymams, dalis Suomiją pasiekusių nelegalių migrantų tęsė kelionę į kitas ES valstybes nares.
Tyrimo metu vienas įtariamasis buvo sulaikytas. Dabar byla perduota prokurorams dėl kaltinimų pareiškimo.
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