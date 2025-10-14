Švedija nutraukė tyrimą dėl kabelio Baltijos jūroje pažeidimo

Švedijos pareigūnai sulaikė su Maltos vėliava plaukiojusį laivą „Vezhen“, kai sausio 26 dieną buvo aptiktas povandeninio šviesolaidinio kabelio, jungiančio Švedijos Gotlando salą su Ventspiliu Latvijoje, pažeidimas.
Švedų prokurorai pirmadienį atmetė diversijos galimybę ir laivą paleido.
„Tyrimas aiškiai rodo, kad kabelis buvo pažeistas dėl atšiaurių oro sąlygų, techninių trūkumų ir, kaip įtariama, nepakankamo jūreivystės įgūdžių derinio“, – pareiškime teigė vyresnysis prokuroras Matsas Ljungqvistas.
„Tyrimas rodo, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas“, – pridūrė jis.
Buvo išanalizuota „Vezhen“ juodoji dėžė, apklausti keli žmonės ir išnagrinėta vaizdo medžiaga, kurioje matyti, kaip buvo pažeistas kabelis, teigė prokuratūra.
Tą naktį oro sąlygos buvo blogos, o Baltijos jūra – audringa.
Paprastai laivo inkaras tvirtinamas trimis nepriklausomais saugos įtaisais. Tačiau du iš jų „kurį laiką“ neveikė, parodė tyrimas.
Vienintelis veikiantis inkarą laikęs įtaisas sugedo po to, kai sausio 25-ąją 4 val. 11 min. vietos (5 val. 11 min. Lietuvos) laiku į jį atsimušė didelė banga, sakoma tyrime.
Dėl to inkaras ir grandinė visiškai atsipalaidavo, o laivas pradėjo lėtėti ir pamažu suktis.
„Kadangi tuo metu buvo įjungtas laivo autopilotas, jis tai kompensavo. (...) Jokia signalizacija apie tai neperspėjo“, – teigė prokuratūra.
Kitą dieną laivas plaukė virš kabelio prie Gotlando salos, ir traukiamas inkaras jį pažeidė.
„Todėl galime daryti išvadą, kad kabelis nebuvo pažeistas tyčia“, – sakė M. Ljungqvistas.
Šių metų pavasarį išvados buvo pateiktos Latvijos institucijoms, kurios atlieka savo tyrimą.
Tuo metu politiniai lyderiai ir ekspertai teigė, kad šis incidentas buvo Rusijos vykdomo „hibridinio karo“ prieš Vakarus dalis, tęsiantis įtampai dėl rusų plataus masto invazijos į Ukrainą.
Rusija šiuos kaltinimus atmetė.
