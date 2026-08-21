Švedijos mokykloje per išpuolį kardu sunkiai sužeisti mažiausiai du paaugliai

Regiono sveikatos priežiūros direktorius Jonas Cederbergas AFP sakė, kad į ligoninę buvo paguldyti du „sunkiai sužeisti“ žmonės. Trečiasis asmuo, kurio sužalojimų pobūdis dar nenustatytas, buvo pakeliui į ligoninę.
Du sunkiai sužeisti nukentėjusieji – 12 ir 17 metų berniukai, iš kurių vienas buvo operuojamas skubios pagalbos skyriuje, tačiau abiejų būklė stabili, pranešė sveikatos priežiūros institucija savo interneto svetainėje.
„Kardu ginkluotas užpuolikas įsiveržė į Brinelio mokyklą ir sužeidė kelis žmones“, – teigiama Fageštos savivaldybės pranešime, kuriame taip pat nurodoma, kad užpuoliką sulaikė policija.
Policija teigė, kad pranešimus apie išpuolį gavo iškart po 14 val.
Visuomeninio transliuotojo SVT korespondentas iš įvykio vietos pranešė, kad mokiniai, ką tik grįžę iš vasaros atostogų, praėjus daugiau nei trims valandoms vis dar buvo uždaryti mokykloje.
Šiek tiek vėliau vietos valdžia pranešė, kad uždarymas buvo atšauktas.
Išpuolio motyvas iš karto nebuvo aiškus.
Laikraštis „Aftonbladet“ pranešė, kad policija užpuolikui peršovė koją. Jis taip pat, remdamasis neįvardytais šaltiniais, teigė, kad užpuolikas buvo 18-metis buvęs tos mokyklos mokinys.
Mokykloje mokosi apie 450 mokinių, o miestelyje gyvena apie 12 tūkst. gyventojų.
Gegužės mėnesį savivaldybė paskelbė, kad dėl gauto grasinimo Brinelio mokykloje nutraukiamos pamokos, o mokiniai išsiunčiami namo.
Ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas rašytiniame pareiškime naujienų agentūrai AFP teigė, kad „šiandien, vos pasibaigus vasaros atostogoms, Fageštos mokykloje įvyko rimtas incidentas“.
„Yra pranešimų apie sužeistus žmones. Dar nežinome, kas slypi už šio išpuolio, bet žinome, kad policija dirba itin intensyviai“, – sakė jis.
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