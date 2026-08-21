Švedijos mokykloje per išpuolį mačete sužeisti keli žmonės

„Kardu ginkluotas užpuolikas įsiveržė į „Brinellskolan“ mokyklą ir sužeidė kelis žmones“, – sakoma Fageštos savivaldybės, esančios į šiaurės vakarus nuo sostinės Stokholmo, pranešime.
Savivaldybė nenurodė sužeistųjų skaičiaus, tačiau pranešė, kad policija apieško mokyklą, o kitos šioje vietovėje esančios mokyklos buvo uždarytos.
Jame priduriama, kad užpuoliką sulaikė policija. Laikraštis „Aftonbladet“ pranešė, kad mačete ginkluotą asmenį į koją pašovė policijos pareigūnai.
Naujienų agentūros TT cituojamas policijos atstovas Pelle Vamstadas (Pelė Vamštadas) teigė, kad pranešimas buvo gautas penktadienį ankstyvą popietę, ir policija skubiai nuvyko į įvykio vietą.
Premjeras Ulfas Kristerssonas (Ulfas Kristersonas) socialiniame tinkle „X“ paskelbtoje žinutėje apgailestavo dėl rimto incidento Fageštoje, įvykusio „iškart po vasaros atostogų“.
„Gauta pranešimų apie sužeistus žmones. Dar nežinome, kas slypi už šio poelgio, tačiau žinome, kad policija dirba labai intensyviai, – pridūrė jis. – Mintimis esame su visais nukentėjusiaisiais.“
P. Vamstadas sakė, kad pareigūnai aiškinsis, ar vaizdo kamerų įrašai galėtų būti naudingi atliekant tyrimą.
Visuomeninis transliuotojas SVT pranešė, kad prie mokyklos nedideliame, maždaug 12 tūkst. gyventojų turinčiame mieste budėjo greitosios pagalbos automobiliai, policijos mašinos ir policijos sraigtasparnis.
Švedijoje jau yra buvę keletas garsiai nuskambėjusių išpuolių ugdymo įstaigose.
2025 metų vasarį 35-erių vyras nužudė 10 žmonių suaugusiųjų mokymo centre Erebre – tai buvo didžiausios masinės šaudynės Švedijoje. Policija nurodė, kad žudikas taip pasielgė norėdamas nutraukti savo gyvybę dėl finansinių ir psichologinių sunkumų.
2022 metų kovą 18-metis mokinys mirtinai subadė dvi mokytojas vidurinėje mokykloje šalies pietuose esančiame Malmės mieste.
2015 metų spalį trys žmonės žuvo per rasistiškai motyvuotą išpuolį mokykloje vakariniame Trolhetano mieste, kurį įvykdė kardu ginkluotas užpuolikas, nukautas policijos.
Naujausi komentarai