Tai kalbėdamas su žurnalistais paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis.
„Kalbant apie sudėtingiausias aktyvaus priešo puolimo sritis ir kryptis: priešas planavo iki vasaros laimėti pergalių pagrindinėse savo puolimo kryptyse – pasistūmėti į priekį, perimti kontrolę ir iki rudens pradžios sukurti „buferinę zoną“ Charkivo ir Sumų srityse, užimti Pokrovsko aglomeraciją, pasiekti Donecko srities ribas ir užimti keletą teritorijų Zaporižios, Dnipropetrovsko ir Chersono srityse. Tačiau dėl sumanių mūsų karių veiksmų, kompetentingų ir apgalvotų vadų sprendimų, laiku įgyvendintų korpuso reformų ir veiksmingų smūgių į priešo užnugario pozicijas šie planai nebuvo įgyvendinti. Galime sakyti, kad Rusijos pavasario-vasaros kampanijai iš esmės buvo paversta niekais“, – sakė O. Syrskis.
Jis paaiškino, kad nuo vasaros pradžios priešas perėjo prie naujos, vadinamosios „tūkstančio įpjovimų“ taktikos, kai į puolimą siunčiama daugybė mažų grupių, kurias sudaro 4-6 kariai. Pagrindinė jų užduotis – pasinaudojant vietovės reljefu prasiskverbti kuo giliau į Ukrainos teritoriją, persigrupuoti, vėl pulti, o tada paralyžiuoti logistiką, karių rotaciją ir sunaikinti aprūpinimo sandėlius.
„Tokia situacija susiklostė Dobropilijos fronto sektoriuje, kur priešas, pasitelkęs 8-ąją ir 51-ąją jungtines armijas bei 68-ąjį armijos korpusą, pradėjo šią taktiką taikyti praktikoje. Tą pačią taktiką priešas naudoja ir Novopavlivkos sektoriuje“, – pažymėjo O. Syrskis.
Pasak jo, po keleto intensyvių mūšių Pokrovsko sektoriuje, netoli Mirnohrado miesto ir Novoekonomičnės gyvenvietės, kovos palaipsniui persikėlė į šiaurę. Tempdami fronto liniją ir turėdami didelį gyvosios jėgos ir technikos pranašumą, priešo daliniai – daugiausia 51-osios armijos brigados ir priešakiniai batalionai – sugebėjo nedidelėmis grupėmis pasistūmėti 12-20 km gilyn į Ukrainos teritoriją.
Vyriausiasis vadas informavo, kad, numatydama tokius pokyčius, Ukrainos kariuomenės vadovybė perdislokavo keletą savo dalinių.
"Buvo planuojama atkirsti priešo grupuotę palei užkardos liniją ties Kazennyj Toreco upe. Tokiu būdu tie priešo daliniai, kurie buvo pažengę giliau, atsidūrė savotiškoje „kišenėje“. Tuo pat metu mūsų oro desanto daliniai smogė iš šiaurės ir pietų, siekdami uždaryti šią liniją. Priešas atsidūrė spąstuose. Šiuo metu jų pajėgos naikinamos. Išlaisvinta teritorija sudaro 168 kvadratinius kilometrus, o nuo diversinių grupių išvalytas apie 182 kvadratinių kilometrų plotas. Iš viso iki šiol išlaisvinta ir apsaugota maždaug 360 kvadratinių kilometrų ir šis procesas nesustoja“, – kalbėjo O. Syrskis, pridurdamas, kad situacija šiek tiek primena praėjusių metų įvykius Kursko srityje, kai Ukrainos gynybos pajėgoms pavyko atrasti rezervų suformavus naujas brigadas.
Jo teigimu, priešas buvo priverstas perdislokuoti jūrų pėstininkų grupuotę – keturias brigadas ir vieną jūrų pėstininkų pulką – iš Sumų krypties į Novopavlivką, o paskiau į Dobropiliją.
„Po sėkmingų mūsų veiksmų Dobropilijos kryptimi priešas nutraukė puolimą Novopavlivkos kryptimi ir į Dobropiliją permetė jūrų pėstininkus. Dabar šie daliniai patyrė nuostolių ir jokių laimėjimų nepasiekė“, – aiškino O. Syrskis.
Pasak jo, gynybos pajėgos šiuo metu kiekvieną dieną toje srityje sunaikina po daugiau nei 200 rusų karių.
„Žinoma, ši situacija dar kis. Tikiuosi, kad priešas ir toliau naudosis rezervais, juos perdislokuodamas“, – pažymėjo vyriausiasis kariuomenės vadas.
Jis pridūrė, kad savo itin efektyviais veiksmais Ukrainos šturmo pulkų ir oro desanto pajėgos tiek pademonstravo stiprų pasirengimą ir motyvaciją, tiek praktiškai įrodė savo veiksmingumą mūšio lauke.
Kaip pranešama, per praėjusią parą įvyko 200 Ukrainos gynybos pajėgų ir Rusijos kariuomenės susirėmimų, iš jų 67 – Pokrovsko sektoriuje. Priešas taip pat ėmėsi intensyvesnių veiksmų Lymano, Torecko ir Novopavlivkos sektoriuose.