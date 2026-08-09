„Tai kelia nerimą“: atliko tyrimą dėl Europos pasirengimo Rusijos dronų antskrydžiams

Atliekant IISS tyrimą, kuriame dalyvavo ir Vokietijos Hannso Seidelio fondas, nustatyta, kad Europos valstybės negali aiškiai nustatyti, kad už dronų atakas, kurių taikiniais tampa, be kita ko, oro uostai ar svarbūs kariniai objektai, yra atsakinga Rusija.
„Šioje ataskaitoje daroma išvada, kad yra labai tikėtina, jog Kremlius virš Europos surengė nepilotuojamųjų orlaivių operaciją“, – teigiama tyrimo ataskaitoje.
„Mūsų pagrindinė išvada yra ta, kad dabartinė Europos kovos su nepilotuojamųjų orlaivių sistema dar neatitinka grėsmės masto, nepaisant to, kad NATO, Europos Sąjunga ir atskirų šalių vyriausybės šiam klausimui skiria vis daugiau dėmesio: priemonės tokiems orlaiviams aptikti yra nevienodos, teisinės institucijos veikia nesuderintai, reagavimo priemonės dažnai būna neproporcingos, o atsakomybė vis dar nustatoma pernelyg lėtai, kad būtų galima užtikrinti savalaikį atgrasymą“, – teigiama ataskaitoje.
Tyrimo ataskaitoje teigiama, kad atsakomybės priskyrimas tebėra pagrindinis iššūkis, su kuriuo susiduria Europos vyriausybės, pažymint, kad iki šiol nė viena iš jų viešai nepaskelbė, kad kuris nors pastebėtas nepilotuojamasis orlaivis priklauso Rusijai ar yra su ja susijęs.
Europa kol kas nėra pakankamai pasirengusi šiai hibridinės grėsmės formai.
„Viena iš priežasčių, kurias mūsų tyrimo metu mums nurodė Europos pareigūnai, yra ta, kad atitinkamos vyriausybės daugiausiai dėmesio skiria nacionalinėms priemonėms, o ne tam, kad būtų galima tarpusavyje susieti visos Europos mastu vykstančius įvykius“, – nurodoma joje.
„Tai kelia nerimą. Europa kol kas nėra pakankamai pasirengusi šiai hibridinės grėsmės formai“, – komentuodamas šią ataskaitą pasakė Hannso Seidelio fondo pirmininkas Klausas Holetschekas.
Tyrime buvo nagrinėjami 144 atvejai, užregistruoti nuo 2024 m. rugpjūčio iki 2026 m. vasario 12-oje NATO valstybių bei Airijoje.
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